Li Andersson: Some-käytökseen ohjeistus vasemmistoliittolaisille

Puheenjohtajan mukaan vasemmistoliitossa käydään läpi, minkälaista käyttäytymistä puolueen edustajilta edellytetään.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mukaan vasemmistoliitto edellyttää ehdotonta sitoutumista väkivallattomuuteen kaikilta puolueen toimijoilta eli työntekijöiltä, vapaaehtoisilta ja luottamustehtävissä toimivilta.

Yle uutisoi eilen, että vasemmistoliiton toiminnanjohtajan Misha Dellingerin perustamalta anonyymiltä Twitter-tililtä on julkaistu viestejä, joissa on kehotettu tappamaan fasistit ja ilmastonmuutoksen kieltäjät.

– Tältä kyseiseltä tviittitililtä, jonka yksi puolueen työntekijä on perustanut, on lähetetty tviittejä, jotka ovat täysin ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa. Tässä tilanteessa hän on päättänyt tänään itse jättää irtisanoutumisilmoituksen ja kantaa näin myöskin henkilökohtaisen vastuun tästä tilanteesta, joka on syntynyt, Li Andersson sanoi toimittajille eduskunnassa.

Anderssonilta kysyttiin, onko puolueessa enemmänkin tällaista vihapuhetta ja väkivaltaa.

– Minulla ei ole mitään tyyppistä syytä olettaa, että nämä muut käyttäjät liittyisivät vasemmistoliittoon millään tavalla, mutta toistan ehdottomana periaatteena, että me edellytämme kaikilta ihmisiltä, jotka osallistuvat meidän puolueen toimintaan, sitoutumista väkivallattomuuteen.

Andersson sanoi, että puolue ei hyväksy uhittelua väkivallalla eikä väkivaltaa missään muodossa. Hänen mukaansa jää nähtäväksi, kuinka pahaa mainehaittaa Dellingerin tapaus on aiheuttanut puolueelle.

– Minä keskityn nyt puolueen johtajana siihen, että me hoidamme tämän asian asiallisesti ja aidosti myös käsitellään tätä puolueessa tämän jälkeen, eli tulemme käymään läpi niin vapaaehtoisten kuin työntekijöiden kanssa sitä, millä tavalla me edellytämme, että ne ihmiset, jotka edustavat meidän puoluetta, käyttäytyvät sosiaalisessa mediassa ja silloin kun käyvät julkista keskustelua.

Andersson ei vastannut kysymykseen, onko Dellingerin asia poliisilla. Ilta-Sanomat uutisoi tänään sen jälkeen, että poliisi aloittaa Dellingerin perustamasta tilista esitutkinnan.