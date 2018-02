”Leninin roistot ja kurjat kätyrit” – tästä on nyt 100 vuotta

Ylipäällikkö Gustaf Mannerheim luki historiallisen päiväkäskyn 23.2.1918.

Perjantaina tulee kuluneeksi tasan sata vuotta hallituksen joukkojen ylipäällikkö C.G.E. Mannerheimin antamasta tunnetusta päiväkäskystä vuoden 1918 sodassa. Tuolloin, helmikuussa sata vuotta sitten, punakaartit hallitsivat eteläistä Suomea.

Mannerheim luki myöhemmin miekkavalaksi kutsutun päiväkäskyn senaatin johtamille Suomen virallisille joukoille saavuttuaan Pohjanmaalta Antrean asemalle 23. helmikuuta 1918.

Puhe kuului seuraavasti:

Kaikille Suomen ja Vienan karjalaisille.

Saapuessani Karjalan rintamalle tervehdin urhoollisia karjalaisia, jotka niin miehuullisesti ovat taistelleet Leninin roistoja ja heidän kurjia kätyreitään vastaan, miehiä vastaan, jotka Kainin merkki otsalla hyökkäävät omien veljiensä kimppuun.

Leninin hallitus, joka toisella kädellä lupasi Suomelle itsenäisyyden, on toisella lähettänyt sotaväkensä ja huligaaninsa valloittamaan, niinkuin hän itse on ilmoittanut, Suomen takaisin ja kukistamaan meikäläisen punakaartin avulla Suomen nuoren vapauden vereen.

Yhtä petollisesti ja katalasti hän koettaa nyt, kun tuntee voimamme kasvavan, ostaa kansaamme ja hieroo sen takia kauppaa Suomen kapinoitsijain kanssa, luvaten heille Vienan Karjalan, jota hänen punainen armeijansa hävittää ja ryöstää. Me tunnemme hänen lupauksiensa arvon ja olemme kyllin vahvat vapauttamme ylläpitämään ja puolustamaan veljiämme Vienan Karjalassa. Meidän ei tarvitse ottaa armonlahjana sitä maata, joka jo veren siteillä kuuluu meille, ja minä vannon sen suomalaisen talonpoikaisarmeijan nimessä, jonka ylipäällikkönä minulla on kunnia olla, etten pane miekkaani tuppeen, ennenkuin laillinen järjestys vallitsee maassa, ennenkuin kaikki linnoitukset ovat meidän käsissämme, ennenkuin viimeinen Leninin soturi ja huligaani on karkotettu niin hyvin Suomesta kuin Vienan Karjalastakin.

Luottaen oikeaan jaloon asiaamme, luottaen urhoollisiin miehiimme ja uhrautuviin naisiimme luomme me nyt mahtavan, suuren Suomen.

Jatkosodan alussa 10. heinäkuuta 1941 sotamarsalkka palasi teemaan niin sanotussa miekantuppikäskyssä. Siinä hän totesi Vienan ja Aunuksen odottaneen lupauksen täyttymistä 23 vuotta, ja Suomen Karjalan autiona odottaneen aamun sarastusta kunniakkaan talvisodan jälkeen puolitoista vuotta:

Suokoon kansojen kohtaloa ohjaava kaitselmus Suomen armeijan täyttää Karjalan heimolle antamani lupauksen. Sotilaat! Se kamara, jolle astutte, on heimomme veren ja kärsimysten kyllästämää, pyhää maata. Teidän voittonne tulevat vapauttamaan Karjalan, teidän tekonne luovat Suomelle suuren, onnellisen tulevaisuuden.

Miekan voi katsoa tulleen laitetuksi tuppeen viimeistään jouluna 1991. Tuolloin Neuvostoliitto lakkasi olemasta.