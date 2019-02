Lauhaa ja tuulista suuressa osassa maata

Päivällä on lämmintä, mutta yötä kohti kylmenee.

Lappiin leviää lauantaina lumisadealue, mutta muuten Suomessa on lauhaa. Illalla kylmää ilmaa virtaa pohjoisesta maan eteläosaan, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa on paikoin sumua tai pilvistä, mutta aamupäivällä lännestä alkaen laajoilla alueilla on verraten selkeää. Illalla on vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa esiintyy jokunen lumikuuro. Päivän ylin lämpötila liikkuu nollan ja kuuden plusasteen välillä. Päivällä on kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.

Pohjoisessa on pilvistä ja Lapissa esiintyy lumisadetta. Päivällä sää selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila liikkuu nollan ja viiden plusasteen välillä. Pohjois-Lapissa sattaa olla neljä astetta pakkasta. Alueella on kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja lännen välille kääntyvää tuulta.