”Lastenraiskaajien tuomion koventaminen on toteutettava”

Kansanedustajan mielestä lapsiin kohdistuvista raiskauksista tulisi aina tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Keskustan kansanedustaja Eeva-Maria Maijala kertoo olevansa erittäin tyytyväinen oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) esitykseen, jonka mukaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia tulisi kiristää.

Maijala kehottaa olemaan tarkkana, jotta esitystä ei vesitetä jatkokäsittelyssä.

– Oikeusministeriössä laadittu selvitys esittää uuden säännöksen lisäämistä lapsen törkeästä raiskauksesta ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön minimirangaistuksen korottamista. Nämä ovat oikeita tavoitteita, Maijala sanoo.

– Olen itse esittänyt, että törkeissä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa on rikosnimike muutettava lapsen raiskaukseksi ja rangaistus on tuomittava aina ehdottomana. Kyse on todella vastenmielisistä rikoksista ja niiden vähättelyn on Suomessa loputtava.

Maijalan lakialoite lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista oli käsiteltävänä eduskunnassa viime viikolla.

– Olen tyytyväinen, että eduskunnassa on laaja yhteisymmärrys asian puolesta yli puoluerajojen. Painetta asiassa on pidetty yllä koko vaalikauden ajan. Myös asiasta tehty kansalaisaloite on omalta osaltaan edistänyt käsittelyä.

– Kun niin sanottu lievä raiskaus poistettiin viime kaudella rikoslaista, muutos vesittyi osittain siksi, että raiskauksen perustekomuoto säädettiin tuomittavaksi kahdella vaihtoehtoisella asteikolla. Rangaistustaso ei tämän vuoksi koventunut niin paljon kuin odotettiin. Siksi nyt on tehtävä niin selvät säädökset, että lasten raiskaajille tulee aina ehdoton vankeusrangaistus, Maijala toteaa.