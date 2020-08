Lapset voivat levittää koronaa kuin flunssaa

Harvardin yliopiston entisen professori William Haseltinen mukaan lasten aiheuttamat koronavirustartunnat tuskin poikkeavat merkittävällä tavalla flunssaviruksista.

Havainto pohjautuu osittain muihin koronavirustyyppeihin, jotka aiheuttavat pääasiassa lieviä nuhakuumeen oireita.

– Voidaan hyvin olettaa, että tämä virus käyttäytyy levitessään kuten muutkin flunssavirukset, vaikka se voikin tappaa sairastuneen. Mikä on flunssa-aaltojen takana? Lapset, William Haseltine sanoi CNN:n haastattelussa.

Hänen mukaansa lähes kaikkien hengitystieinfektioiden leviäminen on pitkälti kiinni alle 18-vuotiaista.

– Tämä on muiden koronavirusten serkku. Se jopa hyödyntää samaa nenästä löytyvää reseptoria kuin toinen flunssavirus. Tämä vain sattuu olemaan flunssavirus, joka myös tappaa, Haseltine jatkoi.

Hän kehotti lapsia ja nuoria käyttämään kasvomaskeja, sillä myös he voivat levittää infektioita tehokkaasti.

Yhdysvalloissa lapsilta vahvistetut Covid-19-tapaukset ovat lisääntyneet 90 prosenttia viimeisen kuukauden aikana. Tapauksia kirjattiin heinäkuun 9. ja elokuun 6. päivän välisenä aikana yhteensä 179 990 kappaletta eri puolilta maata. Koronaviruksen vakava taudinkuva on harvinainen lapsilla.

