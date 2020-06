Lakimuutosta arvostellaan: Kyseenalaistaa turvapaikkajärjestelmän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Mari-Leena Talvitien mukaan ulkomaalaislain muutos ei helpota maatalouden työvoimapulaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie pitää keskiviikona hyväksyttyä ulkomaalaislain väliaikaista muutosta riittämättömänä maatalouden kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Lakimuutoksessa on kyse on turvapaikanhakijoiden mahdollisuudesta hakeutua huoltovarmuuden kannalta välttämättömiin työtehtäviin eli käytännössä maatalouden kausityövoimaksi.

– Olen pettynyt lopputulokseen. Kausityövoiman tarpeeksi on arvioitu yli 16 000 kausityöntekijää. Tänään käsitelty ulkomaalaislain väliaikainen muutos lisää työvoiman saatavuutta enintään muutamilla kymmenillä työntekijöillä, Talvitie sanoo tiedotteessa.

– Kokoomus esitti huhtikuussa, että hallitus ryhtyisi viipymättä toimenpiteisiin, joilla ulkomaisen työvoiman saatavuus turvattaisiin työvoimapulasta kärsivillä aloilla koronakriisin aikana. Hallitus ja perussuomalaiset äänestivät yhdessä rintamassa kokoomuksen esityksen kumoon.

Kokoomus on ehdottanut työvoimapulaan kausitöissä työskentelyä kuukauden ajan ilman, että he menettäisivät lomautuskorvaustaan kokonaan. Puolue on myös ehdottanut opintotuen tulorajojen väliaikaista poistoa ja ulkomaalaisten maataloustyöntekijöiden houkuttelua Saksan mallin mukaisesti.

Kokoomuksen mukaan turvapaikanhakijoiden osalta on ongelmallista, että henkilön oikeus työntekoon jatkuu silloinkin, kun hän on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja hänen olisi poistuttava maasta mahdollisimman nopeasti. Talvitien mukaan hallituksen esitys kyseenalaistaakin turvapaikkajärjestelmän uskottavuuden.

– Työnteko-oikeuden laajennus ei kannusta kielteisen päätöksen saaneita henkilöitä noudattamaan paluuvelvoitetta. Esitimme hallituksen esitykseen muutosta, jolla työnteko-oikeuden laajentaminen olisi rajattu koskemaan vain niitä turvapaikanhakijoita, jotka eivät ole vielä päätöstä saaneet. Tällä ei olisi ollut suuria vaikutuksia työvoiman määrään, mutta rajaaminen olisi ollut tarpeellista turvapaikkajärjestelmän uskottavuuden ja kestävyyden kannalta.