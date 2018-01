”Kynnys väkisin Suomeen tulemiseen on korkea”

Tasavallan presidentti onnitteli puolustusvoimia 100 vuotta -juhlaseminaarissa.

Puolustusvoimien perustamisesta tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta. Puolustusvoimien 100 vuotta -juhlaseminaarissa tiistaina lausui avaussanat tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Presidentin mukaan puolustusvoimien merkitys on ollut ja tulee olemaan keskeinen kansakuntamme itsenäisyyden, sen turvallisuuden ja elinmahdollisuuksien takaamisessa.

– Turvallisuusympäristön jatkuvasti muuttuessa ja monimutkaistuessa korostuu selkeiden omien periaatteiden merkitys. Oman maan puolustamista ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamista selkeämpää tehtävää on vaikea kuvitella. Vaikka tehtävä on selkeä, ei sen toteuttaminen ole yksinkertaista, tasavallan presidentti sanoi.

– Kansakunta, joka tuntee historiansa ja vaalii perintöään seisoo lujalla maaperällä myös tulevaisuuden edessä.

Presidentti viittasi tutkimuksiin, joiden mukaan yli 70 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomea tulee puolustaa aseellisesti kaikissa tilanteissa. Yleistä asevelvollisuutta kannattaa neljä viidestä.

– Maanpuolustustahto on yksi kansakuntamme suurimmista voimavaroista. Sen avulla kykenimme säilyttämään itsenäisyytemme sotiemme kurimusten keskellä. Maanpuolustustahto on myös keskeinen ennalta ehkäisevän puolustuskynnyksen muodostaja, presidentti Niinistö totesi.

Velvollisuus puolustaa

Presidentin mukaan ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on välttää joutumasta sotilaalliseen konfliktiin”.

– Uskottava oma puolustus on oleellinen osa tätä tavoitetta. Vahvat puolustusvoimamme tarkoittavat, että kynnys väkisin tänne tulemiseen on korkea. Toisaalta olemme samalla myös luotettava kumppani yhteistyölle.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan ”velvollisuutemme on ylläpitää puolustuskykyä ja valmiutta ja tarvittaessa puolustaa maatamme aseellisesti”.

– Pysymme valppaana muutosvoimien edessä. Toimintaympäristön muutoksista kumpuavat puolustusvoimien toimintaa koskevat lainsäädännölliset uudistukset ja puolustusvoimien nopean valmiuden kehittäminen. Tuki lisääntyvälle puolustusyhteistyölle Euroopan unionin piirissä osoittaa kykyämme seurata aikaamme, tasavallan presidentti sanoi.

– Ylipäällikkönä onnittelen lämpimästi puolustusvoimia ja toivotan kaikille tähän merkkivuoden käynnistämistilaisuuteen osallistuville antoisaa juhlapäivää.

– Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth on sanonut: ”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.”