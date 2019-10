Kuukautissuojan pakkauksesta poistetaan naissymbolit

Always-yhtiö on ilmoittanut poistavansa naissukupuoleen viittaavan Venus-symbolin kaikista kuukautistuotteistaan ensi vuoden puolella.

CBS Newsin mukaan päätös on seurausta seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavien aktivistien kampanjaan, jossa alan yhtiöitä vaadittiin muuttamaan tuotepakkauksien syrjiväksi koettua ulkoasua. Sukupuolineutraalin ilmeen katsotaan huomioivan myös muunsukupuoliset henkilöt.

– Always on taistellut jo yli 35 vuoden ajan naisten ja tyttöjen puolesta, ja jatkamme tätä työtä edelleen. Olemme myös sitoutuneita erilaisuuden huomioimiseen. Olemme yhä jatkuvalla matkalla ymmärtääksemme paremmin kaikkien asiakkaidemme tarpeita, tuotemerkin omistava Procter & Gamble -yritys muotoili tiedotteessaan.

Asiaa on ajanut muun muassa LGBTQ-aktivistina palkittu Ben Saunders, joka on tuottanut lyhytelokuvia transsukupuolisten ihmisten asemasta Britanniassa.

Aktivistit ovat pitäneet naissymbolin käyttöä ongelmallisena, sillä kuukautiset eivät koske kaikkia naisia. Osa tuotteita käyttävistä henkilöistä ei myöskään koe itseään naissukupuolisiksi.

Arvostelijoiden mukaan muutos tähtää toisen sukupuolen ”eliminointiin”. Sosiaalisessa mediassa aiheesta on käyty raivokasta keskustelua boikottia vaativan #BoycottAlways-tunnisteen alla.

Some trans men/non binary people menstruate. As do cis women who despise overly feminine products. Cis women who can’t menstruate and trans women are harmed by the assumption that menstruation defines femininity. Less ink for printing better for planet. This is a win all around.

