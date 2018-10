Kuopion pelastusopiston toiminta turvataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajat ovat tyytyväisiä Kuopion pelastusopiston saamasta lisärahoituksesta.

Hallituksen lisätalousarviossa myöntämä 1,86 miljoonan euron lisärahoitus vuodelle 2019 turvaa pelastusopiston koulutus- ja ydintoimintojen jatkuvuuden.

– Keskeisin tavoite on kyetä turvaamaan Pelastusopistolla laadukas koulutus, joka vastaa pelastustoimen strategian mukaisiin tarpeisiin. Pelastusopiston koulutus- ja ydintoimintojen turvaaminen on ratkaisevaa, jotta koulutuksen taso voi säilyä korkeana. Keskeisen työn lisäresurssin turvaamisessa on tehnyt ministeri Kai Mykkänen ja sisäministeriö, mistä heille kiitos, Sari Raassina ja Markku Eestilä sanovat.

Määrärahojen lisäyksestä keskeisimmät kokonaisuudet ovat koulutuksen määrärahojen tasokorotus 600 000 euroa sekä pelastuskaluston investointitarpeet 500 000 euroa.

Kokoomusedustajien mukaan pelastusopisto on jo vuosien ajan kyennyt tehostamaan toimintaansa ansiokkaasti.

– Vahva, asiantunteva ja osaava Pelastusopisto on koko Kuopion seudun etu ja vetovoimatekijä. Se on myös turvallisuustekijä. Yhteiskunnan lisääntyvä monimutkaisuus ja väestön ikääntyminen muuttavat työtä vaativammaksi. Siksi luottamus turvallisuuteen, avun saamiseen tarvittaessa ja osaaviin ammattilaisiin on äärimmäisen tärkeää, edustajat sanovat tiedotteessaan.