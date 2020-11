Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n on jäänyt jälkeen terveysuhkien torjumisessa, asiantuntijat sanovat.

Tammikuussa Yhdysvaltojen presidentiksi nouseva Joe Biden on presidenttinä luvannut ottaa suurta roolia kansainvälisten terveysuhkien torjumisessa. Biden peruisi edeltäjänsä Donald Trumpin päätöksen jättää Maailman terveysjärjestö WHO, ja on myös muuten puhunut kansainvälisen yhteistyön merkityksestä koronapandemian selättämiseksi.

Asiantuntijoiden mukaan Trumpin toimet eivät kuitenkaan jätä Bidenille liikkumatilaa, Politico uutisoi.

– Politiikan tutkimuksessa sanomme, että kun tyhjiö syntyy, joku sen täyttää, WHO:n neuvonantajana toimiva Ilona Kickbusch sanoo verkkojulkaisulle.

Kickbuschin mukaan esimerkiksi Saksa on ottanut WHO:ssa koronapandemian aikana entistä enemmän vastuuta, kasvattamalla esimerkiksi järjestön rahoitusta. Myös EU on ollut etenkin rokotteita kehitettäessä aktiivinen toimija.

– Pelikenttä ei ole sama kuin vuonna 2016, sanoo London School of Economicsin apulaisprofessori Clare Wenham, viitateen vuoteen, jolloin Donald Trump valittiin presidentiksi.

Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat on jäänyt kansainvälisessä yhteistyössä nyt EU:ta jälkeen. Bidenin uskotaan peruvan useita Trumpin päätöksiä, mutta haasteet ovat vallanvaihdoksesta riippumatta suuria. Trumpin kausi on osoittanut, että terveysuhkien torjumisessa ei pelkästään voi nojata muutamiin tiettyihin toimijoihin, tutkija Susan Bergner sanoo.

– Tämä on ollut häiriö, joka on todellakin saanut ihmiset ymmärtämään, että tätä järjestelmää ei voi pitää itsestäänselvyytenä, hän uskoo.