Kun 27 siirtolaista hukkui, 96 iloitsi Facebookissa – heihin otettiin yhteyttä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nauravilla emojeilla uutiseen reagoineet lukijat saivat kertoa perusteensa.

Englantilainen paikallislehti Kent Online kertoo poikkeavasta toiminnastaan jonkin aikaa sen jälkeen, kun lehti oli julkaissut uutisen 27 siirtolaisen hukkumisesta kanaaliin keskiviikkona Ranskan Calaisin edustalla.

Uutinen sai lehden Facebook-feedissä 96 nauravaa emojia merkiksi siitä, että tieto oli huvittanut kyseisiä lukijoita.

Kent Onlinen mukaan hukkuneiden joukossa oli naisia ja lapsia. Lehti kertoo hukkuneesta Maryam Nurista, 24, joka oli kumppaninsa Karzan Assadin kanssa paennut Irakin kurdikaupunki Sornista. He haaveilivat parturin työstä Portsmouthissa. Neljä tuntia pienen kumiveneen lähdön jälkeen Maryam soitti siltä elämänsä viimeisen puhelun kertoen Karzanille, että vene vuoti.

Yksi lehden toimittajan tavoittamista henkilöistä oli Steve. Hän oli nauranut uutiselle Facebookissa. Toimittajaa Steve kehotti nyt ”painumaan —-”.

– Heidän pitäisi pysyä kotonaan ja lopettaa —- tänne tuleminen. Tai tehdä se oikeilla tavoilla, —-.

Toinen vastaavasti reagoinut oli Chantal. Hän sanoi toimittajalle nauraneensa, koska ”maamme huolehtii laittomista enemmän kuin omistaan”.

Mekaanikko Ronni Pickering – nimi tuskin on oikea – kommentoi, että ”tuhannet murhaajat (sic) raiskaajat tulevat maahamme päivittäin. Hallitus on pettureita”. Toimittajan kysyessä mikä tässä on hauskaa, ”Ronni” vastasi hukkumisen olevan ”hieno uutinen” ja kehotti toimittajaa tekemään kotiläksynsä.

Useat Kent Onlinen yhteydenoton saaneet blokkasivat toimittajan, haluttuaan sitä ennen puhua. Useat kehottivat yksinkertaisesti suksimaan ”—-”.

– He vievät työmme ja useimmat heistä ovat vankilassa murhasta tai raiskauksista, eräs sanoi.

Lehti toteaa myönteistä olevan, että 96 naurajan lisäksi yli 400 reagoi uutiseen raivostuneella emojilla.