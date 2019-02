Kuluttajien käsitys velasta on hämärtynyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähes puolet ilmoittaa väärin olemassa olevat velkasummat hakiessaan uutta lainaa.

Luotonantoprosessissa hakijan maksukyvykkyyden arviointi rakentuu monesta tekijästä. Luottohakemuksissa ilmoitetut olemassa olevat velat vaihtelevat kuitenkin paljon, minkä rahoitusyhtiö Santander epäilee johtuvan siitä, ettei velan muotoja enää tunnisteta yhtä hyvin kuin ennen.

Luottopäätökseen voivat vaikuttaa tavallisesti tusinat eri seikat aina työsuhteen laadusta oman alan työllisyystilanteeseen. Yksi tärkeimmistä maksukykyä mittaavista asioista on olemassa olevan velan määrä.

Rahoitusyhtiö Santander Consumer Financen luotonhakudatasta selviää, että jopa 41 prosenttia luotonhakijoista ilmoittaa olemassa olevan velkansa määrän väärin. Hakijat ilmoittavat velkamääränsä olevan keskimäärin 5 000 euroa vähemmän kuin mitä heillä todellisuudessa on velkaa.

– Heitot voivat olla varsin isoja. Onkin mahdollista, ettei yksinkertaisesti tiedetä enää, että kuinka paljon velkaa on todellisuudessa kertynyt. Toisaalta usein luotonhakijat voivat ajatella maksavansa uudella lainalla pois vanhoja, jotka sitten jätetään ilmoittamatta, kertoo Santander Consumer Financen liiketoimintajohtaja Lauri Timgren.

Santander siis epäilee, että kuluttajien käsitys siitä, mikä kaikki oikeastaan lasketaan velaksi, on hämärtynyt. Todellisuudessa velkamäärää kasvattavat perinteisempien asunto- ja opintolainojen lisäksi myös esimerkiksi velaksi ostetut huonekalut ja elektroniikka.

– Velka kasvaa yleensä monista pienemmistä lainasummista, joista kertyy helposti huomaamatta suurempi potti. Esimerkiksi laskulla, luottokortilla, osamaksulla tai kulutusluotolla maksaminen ovat kaikki velkaa, kunnes laskut on maksettu, sanoo Timgren.

Jotta voisi selvittää oman todellisen olemassa olevan velan määrän, Timgren neuvoo käymään läpi kaikki maksamattomat laskut ja lainojen maksusuunnitelmat.

– Niihin on yleensä listattu olemassa olevan velan määrä, jolloin kaikki velat voi helposti laskea yhteen. Luotonantajilta voi pyytää myös suoraan yhteenvedon velan määrästä, jos epäilee, että jotain on vielä maksamatta. Kun velat ovat tiedossa, on niiden takaisinmaksua myös helpompi suunnitella ja harkita vielä kerran, onko uuden lainan ottaminen järkevää, sanoo Timgren.