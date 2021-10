Kremliltä outo Ukraina-kirje – täynnä uhkauksia ja herjoja

Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä verrataan mielenvikaiseen saksanjuutalaiseen.

Moskovalaisessa Kommersant-lehdessä on julkaistu Ukrainaa koskeva Kremlin avoin kirje, jonka tyylilajia amerikkalaistutkija Vladimir Socor luonnehtii käsittämättömäksi.

Venäjän entisen presidentin ja pääministerin Dmitri Medvedevin nimiin pantu kirje on hänen mukaansa täynnä Ukrainaan kohdistuvia uhkauksia ja herjoja. Medvedev toimii nykyisin Venäjän kansallisen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana.

– Tuskin kukaan Ukrainassa, Venäjällä tai lännessä kuvittelee, että kirjeen todellinen lähettäjä ei olisi presidentti (ja turvallisuusneuvoston puheenjohtaja) Vladimir Putin, Socor kirjoittaa Jamestown Foundation -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Kirje pyrkii hänen mukaansa pelottelemaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä, lietsomaan ukrainalaisten katkeruutta ja korostamaan Venäjän ylivoimaa tulevien neuvottelujen edellä.

– “Medvedevin” kirje alkaa uhkauksella, joka on kirjoitettu ukrainalaisen sananlaskun muotoon: ”Kun vuohi ja susi ottavat yhteen, vuohesta ei jää jäljelle kuin nahka”, hän toteaa.

Zelenskyiä ”Medvedev” vertaa “mielenvikaiseen saksanjuutalaiseen, joka liittyisi vapaaehtoisena SS:ään” ja syyttää tätä ”nationalistisemmaksi kuin radikaaleimmatkaan nationalistit”. Tyyli vastaa Socorin mukaan tapaa, jolla neuvostodiktaattori Josif Stalinin viimeisinä vuosina käsiteltiin kommunistivaltion vihollisina pidettyjä ”juurettomia kosmopoliitteja”.

Ukrainan nykyjohdon “Medvedev” väittää toimivan Yhdysvaltojen ja sen tiedustelupalvelujen marionettina, joka turhaan tavoittelee läntisten organisaatioiden, kuten Euroopan unionin ja Naton, jäsenyyttä. Koska ukrainalaiset ovat ”pelkkiä vasalleja”, heidän kanssaan on hyödytöntä neuvotella, hän selittää.

– Kreml on nähtävästi päättänyt kieltäytyä kahdenvälisistä neuvotteluista, sillä ne paljastaisivat Venäjän roolin konfliktissa, joka on todellisuudessa Venäjän ja Ukrainan välinen. Neuvotteluprosessi voisi mitätöidä Venäjän väitteen, jonka mukaan kyse on Ukrainan sisäisestä konfliktista, jossa Venäjä on toimivinaan vain välittäjänä, Socor arvioi.