Koronarokotukset laajennetaan 12–15-vuotiaisiin

Koronarokotteita tarjotaan jatkossa kaikille 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Hallitus muutti torstaina vapaaehtoisista koronarokotuksista annettua valtioneuvoston asetusta. Asetusmuutos tulee voimaan ensi maanantaina.

Lapsille ja nuorille tarjotaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta. Se on tällä hetkellä ainoa Suomessa käytössä oleva koronarokote, jolla on myyntilupa 12 ikävuodesta ylöspäin. Comirnaty on mRNA-rokote.

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Jos nuori ei halua tai ole kykenevä itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan huoltajien suostumus. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista.

Rokotukset voidaan toteuttaa alueellisen harkinnan mukaan esimerkiksi kouluissa tai joukkorokotuksina aikuisväestön joukkorokotusten yhteydessä.