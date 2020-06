Koronarokotteen teho voi säilyä pitkään

Kevään mittaan tehtyjen tutkimusten perusteella uusi koronavirus vaikuttaa muuntuvan huomattavasti influenssaviruksia hitaammin.

Tietoa pidetään lupaavana kehitteillä olevien rokotteiden ja lääkehoitojen kannalta.

– Tähän mennessä viruksen leviämisen myötä kertyneet geneettiset muutokset eivät ole johtaneet uusien viruskantojen syntyyn, Johns Hopkinsin yliopiston molekyylibiologi Peter Thielen sanoo.

Muun muassa Baltimoressa ja Washingtonissa kerättyjen näytteiden perusteella Yhdysvalloissa kiertävä koronavirus on hyvin samankaltainen kuin muuallakin maailmassa.

Sadoista eri koronaviruskannoista suurin osa sairastuttaa vain eläimiä. Myös niiden on havaittu pysyvän suhteellisen samankaltaisina toisin kuin influenssavirukset, joita vastaan on kehitettävä jatkuvasti uudenlaisia rokotteita.

– Influenssalla on monia hyvin ainutlaatuisia tapoja muuttua lyhyenkin aikavälin sisällä. Näin tapahtuu flunssakaudella sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti, Thielen toteaa.

Hänen mukaansa SARS-CoV-2-virus on tässä mielessä influenssan vastakohta.

– Koska virukselle ei ole aiempaa immuniteettia, sillä ei ole evolutiivista painetta muuttua levitessään väestön keskuudessa, Peter Thielen sanoo.

Suurin osa kehitteillä olevista rokotteista on suunniteltu viruksen niin sanottua piikkiproteiinia vastaan. Rokote estää käytännössä virusta tunkeutumasta ihmissoluihin ja aiheuttamasta infektiota.

– Maailmalla on tutkittu yli 20 000 geneettistä näytettä viruksestä. Tähän mennessä piikkiproteiinin osissa ei ole havaittu minkäänlaisia muutoksia, Thielen jatkaa.

Apulaisprofessori Heba Mostafa huomauttaa, että immuniteetin kestoa on vielä mahdotonta arvioida tarkasti. Myös osittaisesta suojasta olisi merkittävä hyöty.

– Vakaan viruksen kohdalla uusi infektio on vähemmän todennäköistä. Tauti voi myös olla lievempi. Kaikki tämä on hyödyllistä rokotekehityksen kannalta, Mostafa sanoo.

Johns Hopkins scientists studying the virus that causes COVID-19 say the pathogen has few variations, a promising observation that boosts the chances of developing an effective vaccine.https://t.co/W2K0SphYhb

— Johns Hopkins University (@JohnsHopkins) June 11, 2020