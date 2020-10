Koronarajoitukset vaikeuttavat matkailualaa myös etelässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turun kauppakamarin mukaan Varsinais-Suomessa matkailuala erityisen hankalassa tilanteessa.

Matkustus- ja kokoontumisrajoitusten tiukentaminen, ravintoloiden toiminnan lisärajoitukset sekä koulujen ja päiväkotien sulkeminen ovat kauppakamarien kyselyyn vastanneiden yritysten mielestä haitallisimmat toimet, joita hallitus voi tehdä koronaepidemian ehkäisemisen nimissä.

Turun kauppakamarin matkailuvaliokunnan jäsenet muistuttavat, että tapahtumatalot, hotellit ja ravintolat tekevät hartiavoimin töitä sen eteen, että asiakkaiden olisi turvallista käyttää palveluja.

Sunborn Saga Oy:n ja Sunborn Catering Oy:n toimitusjohtaja Riikka Arolan mukaan matkailuala on ajautunut niin tukalaan tilanteeseen, etteivät alan yritykset kestä enää uusia rajoituksia.

Hänen mukaansa hallituksen pitäisi tehdä kaikki muut toimenpiteet koronaviruksen ehkäisemiseksi, ennen kuin se alkaa rajoittamaan elinkeinovapautta tai kansalaisoikeuksia haitaten vakavasti yritysten toimintaa.

– Viestintä uusista rajoituksista ja suosituksista on sekavaa, ja niin asiakkaiden kuin alan toimijoidenkin on vaikeaa pysyä perässä, mikä on milloinkin sallittua tai kiellettyä ja miten missäkin tilanteessa tulee toimia, Arola toteaa.

Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä muistuttaa, että tapahtumajärjestäjät tekevät kaikkensa turvallisten olosuhteiden luomiseksi. Rajoituksia asetettaessa olisi hyvä huomioida, että tapahtumat ovat keskenään erilaisia.

– Tapahtumia on niin pienempiä kuin suurempia, niin päivätilaisuuksia ja iltajuhlia. Nyt mediassa niputetaan kaikki mahdolliset tilaisuudet yhteen ja kuvituskuvana on festarikuva. Ei ihme, että ala on leimattu viruslingoksi, Rytsä toteaa.

Kauppakamareiden kyselyssä yrityksiltä kysyttiin myös, mitkä olisivat ne keinot, joilla hallitus voisi helpottaa yritysten selviämistä yli koronakriisin.

Paikallinen sopiminen ja ansiotuloverojen laskeminen nousivat edelleen suosituimmiksi vaihtoehdoiksi. Myös arvonlisänveron alentaminen nähdään tärkeänä konkreettisena toimena.

– Jotta hallitus todella voisi auttaa hädässä olevaa matkailu- ja tapahtuma-alaa, ravintolaruoan ja kymmenen prosentin arvonlisäverokantaan kuuluvien palvelujen arvonlisävero tulisi alentaa viiteen prosenttiin vuodelle 2021. Se tukisi merkittävällä tavalla kotimaista kysyntää, kotimaan matkailua ja matkailuvientiä. Lisäksi asiakasmäärien rajoittamisen sijaan pitäisi luottaa alan toimijoiden omavalvontajärjestelmiin, toteaa Riikka Arola.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 25 prosenttia vastasi, että konkurssin uhka on noussut merkittävästi koronaepidemian takia. Luku on pienempi kuin keväällä, mutta kesän jälkeen taas pienessä nousussa.