Koronan alueelliset erot nyt 50-kertaisia

Epidemiatilanne poikkeaa rajusti vierekkäisissä sairaanhoitopiireissä.

Lääkärikansanedustaja Aki Lindén (sd.) pitää Suomen alueellisia koronatoimia perusteltuina epidemian nykytilanteen valossa.

Hän huomauttaa twiitissään, että tartuntatilanne on hyvin erilainen maan eri osissa.

– Miksikö alueelliset toimenpiteet? Siksi, että koronatartuntojen alueelliset erot per asukas ovat Suomessa nyt 50-kertaiset (esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiiri verrattuna naapuriin, Satakunnan sairaanhoitopiiriin), Aki Lindén kirjoittaa Twitterissä.

Viimeisen kahden viikon aikana uusia Covid-19-tapauksia on kirjattu Hus-alueella 1 293, Vaasassa 458, Varsinais-Suomessa 140 ja Pirkanmaalla 109 kappaletta.

Epidemiatilanne on rauhallisempi muun muassa Etelä-Karjalassa, Länsi-Pohjassa, Satakunnassa ja Kymenlaaksossa, joissa infektioita on vahvistettu alle kaksikymmentä.

THL:n maanantaina julkaiseman tilannekatsauksen mukaan sairaalahoidossa on tällä hetkellä 46 potilasta, joista kymmenen on tehohoidossa. Covid-19-tapauksia on vahvistettu Suomessa yhteensä 12 212 kappaletta, joista 630 on todettu viimeisen kahden viikon aikana.

