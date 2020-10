Koronakartta kirkuu hälyttävän punaisena

Talvikausi uhkaa pahentaa koronatilannetta entisestään.

Maailmalla on todettu jo 42 395 907 koronavirustartuntaa. Johns Hopkinsin yliopiston koronaviruskartta kirkuu hälyttävän punaisena.

Pelkästään Yhdysvalloissa on todettu uusia tartuntoja 8 519 830 miljoonaa kappaletta. Toiseksi eniten tartuntoja on todettu Intiassa, joka hätyyttelee kahdeksan miljoonan tartunnan rajapyykkiä 7 814 682 miljoonalla tartunnallaan. Myös Etelä-Amerikassa sijaitsevan Brasilian tilanne on lohduton: sielläkin tartuntoja on todettu 5 353 656 miljoonaa.

Elokuussa oman koronarokotteensa valmiiksi julkistanut Venäjä pitelee suurimpien tartuntalukujen neljättä sijaa. Siellä tartuntoja on todettu 1 487 260 miljoonaa.

Maailmanlaajuisesti koronavirukseen on kuollut 1 146 596 miljoonaa ihmistä. Kuolemia on eniten Yhdysvalloissa, 224 301 kappaletta.

Suomessa on tähän mennessä todettu 14 652 tartuntaa.

Tutkijat ovat varoittaneet koronaviruksen pahenevan talvea kohden. Stanfordin yliopiston mikrobiologi David Relman arvioi talvikauden tilannetta lohduttomaksi.

– Koronaviruksen kukoistuskausi alkaa. Meillä on edessämme vaikeat kuukaudet, Relman kommentoi Nature-lehdelle.

Koronarokotteiden valmistuskilpailu käy maailmalla kuumana. Omia rokotteitaan ovat alkaneet levittää jo Venäjä ja Kiina. Ennusteet niin sanottujen turvallisten koronarokotteiden valmistumisesta ovat kuitenkin näillä näkymin Euroopassa vielä kaukana.

Johns Hopkins -yliopiston koronakartta päivittyy reaaliaikaisesti, joten lukuihin voi tulla nopeasti muutoksia.