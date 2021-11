Koronaan kuollut USA:ssa lähes 700 lasta

Science-tiedelehden mukaan Covid-19 tulisi ymmärtää niin lasten kuin aikuistenkin sairautena. Lasten tautitapaukset ovat yleistyneet huomattavasti deltamuunnoksen leviämisen myötä, sillä niiden osuus oli alkuvuodesta 2020 vain alle kolme prosenttia kaikista infektioista. Osuus on noussut kuluvan vuoden aikana yli 25 prosenttiin.

Yhdysvalloissa tartunnan on saanut noin kuusi miljoonaa lasta, joista kaksi miljoonaa on 5–11-vuotiaita. Lokakuun lopulla 100 000 lasta sai tartunnan joka viikko.

Sairaalahoidossa on ollut kymmeniä tuhansia lapsia, joista kolmasosa on ollut aiemmin perusterveitä. Monet ovat joutuneet tehohoitoon.

Lähes 700 lasta on menehtynyt Yhdysvalloissa Covid-19-infektion seurauksena, mikä on nostanut taudin kymmenen yleisimmän lasten kuolinsyyn joukkoon. Yksikään lapsi ei ole menehtynyt rokotuksen aiheuttamien sivuvaikutusten seurauksena.

Tutkimusten mukaan Pfizerin rokote antaa 5–11-vuotiaille noin 91-prosenttisen suojan oireellista infektiota vastaan. Huolta aiheuttaneita sydänlihastulehduksia on tullut sivuvaikutuksena noin viidelle henkilölle miljoonaa rokotettua kohtaan. Nuorten miesten osalta tapauksia voi olla yksi 10 000 rokotettua kohtaan. Tapaukset ovat kuitenkin olleet suhteellisen lieviä verrattuna koronan aiheuttamaan tulehdusoiresyndroomaan, jonka aiheuttamat sydänhäiriöt ja muut vakavat oireet edellyttävät usein tehohoitoa.

Lasten rokoteannos on vain kolmasosa aikuisille annettavasta, joten sivuvaikutusten uskotaan jäävän harvinaisiksi. Science-lehti muistuttaa pääkirjoituksessaan, että lasten on voitava mennä turvallisesti kouluun, leikittävä ystäviensä kanssa ja osallistuttava muihin harrastuksiin osana sosiaalista ja emotionaalista kehitystä.

Elokuun jälkeen yli 2 000 koulua on jouduttu sulkemaan tilapäisesti koronatartuntojen vuoksi, mikä on vaikuttanut yli miljoonan oppilaan arkeen. Tilanteen pelätään heijastuvan oppimistuloksiin ja nuorten henkiseen hyvinvointiin.

Science-lehti arvioi, että kaikkien lasten rokottaminen olisi viime vuosikymmenten merkittävin kansanterveydellinen toimenpide Yhdysvalloissa.

"Almost 700 children have died from #COVID19, placing #SARSCoV2 infection among the top 10 causes of death in US children. No children have died from vaccination."

Read a new #ScienceEditorial by Jeffrey S. Gerber & @DrPaulOffit of @ChildrensPhila: https://t.co/Nx4MtI8XiB pic.twitter.com/DcJsGRBNK2

— Science Magazine (@ScienceMagazine) November 18, 2021