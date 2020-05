Korona leviää uskonnollisessa ryhmässä Etelä-Koreassa

Lähes puolet tartunnan saaneista kuuluu uskonnolliseen Shincheonjin yhteisöön.

Imperial College London-yliopiston tuoreen raportin mukaan Etelä-Koreassa koronavirusepidemialle on ominaista laajat tapausryhmät, erityisesti Schincheonjin (Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the Testimony) uskonnollisen ryhmän jäsenten keskuudessa, joiden osuus on 48 prosenttia kaikista Etelä-Korean koronavirustartuntatapauksista.

Tuoreen raportin mukaan testausten suuri määrä ja vähäiset kuolemantapaukset viittaavat siihen, että Etelä-Korea on kärsinyt pienestä infektioepidemiasta verrattuna muihin maihin.

Etelä-Koreassa on ilmoitettu 28. toukokuuta mennessä yhteensä 11 344 tapausta. Vaikka Etelä-Koreassa COVID-19-tapaukset kasvoivat voimakkaasti varhaisessa vaiheessa maailmanlaajuisessa pandemiassa, uusien tartuntojen määrät ovat sittemmin vähentyneet.

Epäillyt ja vahvistetut tapaukset eristettiin nopeasti jopa epidemian nopean leviämisen ja Shincheonji-klusterin tunnistamisen aikana. Etelä-Korea suurensi nopeasti testauskapasiteettia ja pystyi ylläpitämään tapauspohjaisia ​​toimenpiteitä koko epidemian ajan. Lisäksi ihmisiä neuvottiin poistumaan kotoaan vain välttämättömille asioille.

Tutkijat muistuttavat, että Etelä-Korean strategia ei välttämättä toimi samalla tavalla muualla.

– On noudatettava varovaisuutta sovellettaessa Etelä-Korean ”testaa, jäljitä, eristä” -strategiaa ympäristöissä, joissa tartunta on maantieteellisesti laajalle levinnyttä ja tapausten lukumäärä on paljon suurempi, kuten Yhdysvalloissa tai monissa Euroopan maissa, Amy Difhe Lontoon Imperial College-yliopistosta huomauttaa.