Kokoomusnuoret huolissaan ylioppilaiden oikeusturvasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yliopistot ovat tänään linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei tänä vuonna järjestetä.

– On ollut jo pitkään tiedossa, että valintakokeita ei välttämättä voida järjestää. Päätös valintakokeiden perumisesta on tehty vasta nyt, ja toteutettavista valintatavoista on luvattu tiedottaa huhtikuun loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kevään yhteishaussa hakeneet joutuvat odottamaan jopa kolme viikkoa tietämättömyydessä. Moni myös pohtii, pitäisikö kokeisiin lukemista jatkaa vai ei, sanoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Hän huomauttaa, että tämän kevään ylioppilaat eivät kilpaile opiskelupaikoista vain oman ikäluokkansa kanssa, vaan kilpailussa on mukana myös aikaisemmin ylioppilaaksi kirjoittaneet.

– Siksi jo pelkästään viikon varhennus ylioppilaskokeisiin laittoi tämän kevään kirjoittajat epäsuotuisaan asemaan. Lisäheikennyksiä heidän asemaansa ei yksinkertaisesti voida hyväksyä, Pajula sanoo.

Hän perää selkeitä linjauksia ja ohjeita siitä, miten kevään opiskelijavalintojen kanssa toimitaan. Kokoomusnuoret vaatii, että yliopistot päättävät linjauksistaan opiskelijavalintojen suhteen mahdollisimman pian, jotta tieto saadaan hakijoille viipymättä.

– Ei ole hyväksyttävää pitää hakijoita viikkotolkulla epätietoisuudessa.