Kokoomusedustaja ihmeissään: Valmistellaan jotain, mitä ei tule

Mia Laiho ironisoi työn tehokkuuden olevan huipussaan hallituksessa.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi tiistaina MTV:n vaalitentissä, että maakuntaveroa ei tule.

Kommentista huolimatta maakuntaveroa valmistellaan yhä Saarikon johtamassa valtiovarainministeriössä kansliapäällikkö Juha Majasen johdolla.

– Meillä ministeriössä ei ole muuta linjausta kuin, että tätä työtä jatketaan, Juha Majanen totesi keskiviikkona Iltalehdelle.

Iltalehden kysymykseen ”voiko siis sanoa, että maakuntaveron valmistelu on niin sanotusti putkessa” Majanen vastasi ”kyllä, työ on edennyt sillä tavalla kuin on suunniteltu. Ei ole tullut muuta ohjeistusta”.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho toteaa työn tehokkuuden olevan huipussaan hallituksessa.

– Valmistellaan jotain, mitä ei tule. Eikös tuota sanottaisi hölmöläisten hommaksi? Tai oikeasti verorahojen tuhlaukseksi, Mia Laiho tviittaa.

