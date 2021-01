KL: Tässä ovat Helsingin pörssin houkuttelevat osakkeet

Nordea, Sampo, YIT, Aspo ja Tokmanni saavat osta-suosituksen.

Kauppalehti selvitti, mitkä Helsingin pörssiyhtiöt tarjoavat hyvää osinkotuottoa kohtuullisella arvostuksella.

Selvityksessä käytiin läpi yhtiöitä, joilla on korkein osinkotuottoprosentti ja lisäksi suhteellisen matala p/e-luku.

– Jos Helsingin pörssin kovimpia osinkokoneita ja alhaisen p/e-luvun yhtiöitä tutkii vuoden 2021 ennusteilla, viidentoista kovimman osinkotuottoprosentin yhtiön joukosta löytyy viisi yhtiötä, joita seuraa yli kaksi analyytikkoa ja jotka saavat lisää- tai osta-suosituksen, KL:n artikkelissa todetaan.

Nämä yhtiöt ovat Nordea, Sampo, YIT, Aspo ja Tokmanni.

Nordean tavoite on ollut osingon vuotuinen kasvattaminen. Viime vuonna osinkoa päätettiin maksaa 60-70 prosenttia tuloksesta. Koronakriisin vuoksi osingot ovat kuitenkin olleet tukossa. Euroopan keskuspankki antoi viime keväänä osinkosuosituksen, jonka se on uusinut tämän vuoden aikana kahdesti.

Suosituksen mukaan pankkien tulisi olla varovaisia osingonmaksun suhteen. Tuoreimman suosituksen mukaan pankit voivat maksaa osinkoja enintään 15 prosenttia vuoden 2019–2020 kumulatiivisesta tuotosta tai enintään 0,2 prosenttiyksikköä ydinvakavaraisuudestaan.

Nordea aikoo noudattaa suositusta, joka on näillä tiedoilla voimassa ensi vuoden syksyyn asti. Yhtiö aikoo maksaa vuoden 2019 ja vuoden 2020 osingot niin kuin se on suunnittelut: kyse on vain osinkojen lykkääntymisestä, pankki on kertonut.

Nordean yksi suurimpiin omistajiin lukeutuva finanssikonserni Sampo saa myös analyytikoilta lisää-suosituksen. Sammon arvoajureina pidetään vakuutusliiketoimintaa, joka on erinomaisessa kunnossa, Nordean tulosparannuksen onnistumista sekä yritysjärjestelyjä.

Rakennusyhtiö YIT antoi vähän aikaa sitten tulosvaroituksen. Yhtiö arvioi vuoden 2020 oikaistun liiketuloksen jäävän 80 miljoonaan euroon. Aiemmin yhtiö arveli, että tulos olisi 90-110 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen laskun taustalla on kauppakeskus Tripla Helsingin Pasilassa. Rakennusyhtiö kirjaa alas Tripla-sijoituksensa käypää arvoa, jonka seurauksena YIT:n jouluneljänneksen tulos laskee arvion mukaan noin 16 miljoonalla eurolla.

YIT ei tarvitse toimitusjohtaja Markku Moilasen mukaan strategian muutosta:

– Ei tehdä vain hienoja projekteja, vaan toteutetaan ne kannattavasti, Moilanen kommentoi KL:lle.

Monialayhtiö Aspo saa analyytikoilta osta-suosituksen. Aspo jakaa osinkoa useammin kuin kerran vuodessa.Aspon osinkopolitiikan tavoitteena on pyrkiä kasvattamaan osinkoaan vuosittain.

Halpakauppaketju Tokmanni on ollut yksi vuoden 2020 menestyjistä, jota koronakriisi ei ole runnellut kovin pahasti.

Vuoden toisen kvartaalin myynti löi analyytikoiden ennusteet täysin: kasvua tuli vertailukauteen nähden 19,2 prosenttia, kun analyytikot odottivat 9,7 prosentin laskua. Liikevoitto oli 30,6 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 18,7 miljoonaa euroa. Analyytikot arvioivat liikevoittoa tulleen 29,0 miljoonaa euroa.

Heinäkuussa yhtiö päätti vielä maksaa 0,37 euron lisäosingon tilikaudelta 2019. Aiemmin yhtiö oli maksanut 0,25 euroa edellisvuoden tuloksesta. Analyytikot ennustavat, että viime vuoden tulos ylittää reippaasti vuoden 2019 tuloksen.