KL: Nämä kolme yhtiötä menestyvät pörssissä vuodesta toiseen

Tuottoindeksin voittajien viiden vuoden tuotot ovat Helsingin pörssin parhaimmistoa.

Viitenä peräkkäisenä vuotena Helsingin pörssin tuottoindeksin on Kauppalehden mukaan voittanut hieman yllättäen vain kolme pörssiyhtiötä.

Pörssin voittajasalkun kolme kärkinimeä ovat Talenom, Neste ja Etteplan. Niiden markkina-asema ei ole horjunut suhdanteiden tai koronan kaltaisten yllätysten mukana.

Talenom on defensiivinen ja hyvin ennustettava yritys, jonka liikevaihto on kasvanut tasaisen varmasti ja vauhdikkaasti.

Neste on KL:n mukaan Helsingin pörssin kenties ainoa raskaan sarjan teollisuusyhtiö, jolla on globaalissa mittakaavassa merkittävä kilpailuetu muihin alan toimijoihin nähden. Yhtiö on myös pystynyt kannattavaan kasvuun.

Etteplan on vaivihkaa etenevä ja kasvava it-palvelutalo, jonka kannattavuus on kestänyt koronavuoden hyvin. Yhtiön suurin omistaja on Ingman Group, jonka omistamien yhtiöiden näytöt ovat vahvoja.

Pörssin tuottoindeksiä heikommin menestyneiden listalle nousevat KL:n mukaan yllättäen esimerkiksi suomalaisten suosikkiosakkeet Nordea ja Orion – ja esimerkiksi Lassila&Tikanoja sekä Teleste. Nämä eivät ole saavuttaneet indeksin tuottoa yhtenäkään vertailuvuonna.