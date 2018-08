Kilpailu opiskelija-asunnoista yhä kiivaampaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntojen suosio kasvoi jälleen uuteen ennätykseen.

Opiskelija-asunnot ovat nyt halutumpia kuin milloinkaan aikaisemmin. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas oli elokuun alkuun mennessä vastaanottanut noin 11 200 asuntohakemusta. Määrä on säätiön kaikkien aikojen ennätys – viime vuonna hakemuksia saapui 11 088.

Halutuin asumismuoto on edelleen yksiö. Suurin osa, yli 60 prosenttia, Hoasille saapuvista asuntohakemuksista koskee yhdelle hengelle tarkoitettuja asuntoja.

– Yksinasumisen suosion kasvu on laaja asumisen trendi, jota opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on vauhdittanut, sanoo Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Asumistuen muutos on parantanut erityisesti yksin asuvien opiskelijoiden ostovoimaa. Kun asumiseen on käytettävissä enemmän rahaa, myös vaatimustaso nousee.

– Sijainnin merkitys on kasvanut. Asunto halutaan nyt mahdollisimman läheltä keskustaa, liikenteen solmukohtien läheisyydestä tai kampusalueelta. Nuorilla on myös vahvoja mielipiteitä eri kaupunginosista ja siitä, missä he haluavat asua, Tarhio kertoo.

Aikaisemmin ennakkokäsitykset eri asuinalueista perittiin hänen mukaansa vanhemmilta. Nyt asenteet muodostetaan sosiaalisen median välityksellä.

Siirtyminen yleiseen asumistukeen ei ole ainut opiskelijoita koskeva muutos, joka heijastuu myös asuntomarkkinoihin. Korkeakoulut valitsevat yhä suuremman osan opiskelijoista todistusvalinnalla, minkä vuoksi ensimmäiset opiskelupaikat varmistuvat aikaisemmin kuin ennen.

– Nyt opiskelijoiden hakemukset saapuvat jo kesäkuun puolella, ja kysyntä on vilkasta läpi kesän. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella korkeakouluvalinnan muutos vaikuttaa vuokra-asuntojen välitykseen jopa enemmän kuin asumistukeen tehdyt muutokset, kertoo rakennuttajayhtiö Lakean vuokravälittäjä Brita Korkia-aho.

Lakealla on yhteensä 1 600 vuokra-asuntoa, joista valtaosa sijaitsee maakuntien suurissa opiskelijakaupungeissa, kuten Jyväskylässä, Seinäjoella, Kuopiossa ja Vaasassa. Yksiöiden suosio on selvä trendi myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

– Suurin osa meiltä asuntoa hakevista opiskelijoista etsii yksiötä kampusalueen läheltä. Kaksion tai kolmion voi siis saada helpommin, jos asuntoon löytyy kämppäkaveri, Korkia-aho sanoo.