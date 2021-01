Kiinassa hätätila, viruksen varoitetaan leviävän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomaisten mukaan uudet tartuntaryppäät ovat peräisin maaseudulta.

Kiinassa on ilmoitettu ensimmäisestä koronaviruksen aiheuttamasta kuolemantapauksesta toukokuun jälkeen.

Hebein maakunnan terveysviranomaisten mukaan tartuntoja on vahvistettu enemmän kuin kertaakaan viimeisen kymmenen kuukauden aikana. Uusia infektioita todettiin keskiviikkona 115 ja torstaina 138 kappaletta.

Valtiollisen Global Times -lehden mukaan terveystoimissa on havaittu puutteita erityisesti haja-asutusalueilla.

– Luulimme aiemmin, että maaseutu olisi liian suuri ja harvaan asuttu, jotta virus pääsisi leviämään. Mutta se on tässä mielessä hyvin ”ovela”, sillä sekä Hebein että Heilongjiangin maakuntien epidemiat alkoivat tällä kertaa maaseudulla, terveyskomission asiantuntija Wu Hao sanoo.

Viranomaisten pelkona on, että helmikuussa alkava lomakausi ja laajamittainen matkailu voivat räjäyttää epidemian eri puolilla maata. Esimerkiksi hätätilaan asetetussa, yli 37 miljoonan asukkaan Heilongjiangin maakunnassa infektioiden määrä on kolminkertaistunut lyhyessä ajassa.

Kiina on onnistunut pitämään paikalliset tartuntaryppäät hallinnassa laajamittaisen virustestauksen avulla. Jopa miljoonat ihmiset on määrätty kerralla testeihin, jos tietyllä alueella on havaittu joitakin kymmeniä koronatapauksia.

Reilun viiden miljoonan asukkaan Suihua määrättiin eristyksiin, sillä kaupungissa oli vahvistettu 46 uutta virustapausta. Näistä kaikki paitsi yksi olivat oireettomia.

Lomakauteen osuvien rajoitusten on arvioitu heikentävän Kiinan talouskasvua, jos sadoilta miljoonilta ihmisiltä kielletään matkustaminen sukulaistensa luokse.