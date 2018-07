Kiinalaishakkerit tekivät jätti-iskun Suomeen ennen huippukokousta

Kiinalaishakkereiden kerrotaan kiihdyttäneen toimintaansa Helsingissä järjestetyn huippukokouksen alla. Hakkerit kohdistivat hyökkäyksensä erityisesti laitteisiin, joiden kautta on mahdollista päästä käsiksi ääni- ja videolähteisiin.

Valtava hyökkäysaalto aloitettiin neljä päivää ennen Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapaamista.

Tietoturva-asiantuntijat ovat viime vuosina varoittaneet riskeistä, joita liittyy internetiin yhdistettyihin laitteisiin eli esineiden internetiin (internet of things, IoT). Näihin lukeutuvat esimerkiksi kaikki kodinkoneet, jotka ovat yhteydessä verkkoon.

Tuotteiden tietoturvaominaisuuksissa on havaittu usein vakavia puutteita. Hakkeri voi päästä pahimmillaan käsiksi kodin tai toimiston sisäverkkoon siihen kytketyn IoT-laitteen kautta.

Amerikkalaisen F5-tietoturvayhtiön mukaan Suomea vastaan suunnatut hyökkäykset kohdistuivat videopuheluiden ja -konferenssien sekä IoT-laitteiden käyttämiin verkkoprotokolliin.

– Haasteena on, että laitteiden tietoturvaa ei ole yleensä päivitetty, minkä vuoksi ne ovat alttiita murtoyrityksille, F5 kertoo.

Tavallisesti noin 29 prosenttia globaaleista verkkohyökkäyksistä tulee Kiinasta. Jaetulla toisella sijalla seuraavat Yhdysvallat ja Venäjä 14 prosentin osuudella.

Suomi ei ole yleensä erityisen houkutteleva kohde hakkereille. Hyökkäysten määrään ilmaantui kuitenkin huomattava piikki heinäkuun 12. päivänä eli kokousta edeltäneenä torstaina.

14.–16. heinäkuuta hyökkäyksistä 34 prosenttia tuli Kiinasta, 12 prosenttia Yhdysvalloista ja 9 prosenttia Ranskasta. Iskuja tuli tavanomaista enemmän myös Saksasta ja Italiasta.

Venäjän osuus putosi tuolloin vain 7 prosenttiin.

– Ottaen huomioon, että Putin osallistui tapaamiseen, Venäjän pidättäytyminen iskuista ei ole yllättävää, F5:n asiantuntijat Sara Boddy ja Justin Shattuck sanovat.

Yhtiö toteaa, ettei voi arvioida hyökkäysten mahdollista onnistumista tai vaikutuksia, sillä tämä vaatisi pääsyä kohteena olleisiin järjestelmiin.

