Satu Schauman: Ketä haittasi, että lapset saivat ruokaa?

Yrittäjien aktiivisuutta on vaikea kritisoida järkiperustein.

Meillä kaksi koululaista lähtivät tänään ja eilen matkaan ilman eväitä. Olemme siitä onnekkaassa asemassa, että ruokailu pystyttiin järjestämään Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) lakosta huolimatta. Monilla muilla näin ei ollut. Pelkästään Helsingissä lakko vaikeutti tiettävästi kymmenien tuhansien päiväkotilasten ja koululaisten arkea. Lakkoilulla vastustetaan hallituksen kaavailemaa lakihanketta, joka madaltaisi irtisanomisen kynnystä alle kymmenen hengen yrityksissä.

JHL:n lakko on johtanut yllättävään vastavetoon yrittäjien suunnalta eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Seinäjoella paikalliset yrittäjät aktivoituivat, jotta 900 koululaiselle pystyttiin tarjoamaan ruokaa. Osa oppilaista pääsi samalla harjoittelemaan myös ravintolassa käyttäytymistä, kun tunnettu seinäjokelaisyrittäjä tarjosi spagetti bolognesea ravintolassaan.

Yhteistyössä on ollut mukana myös vanhempainyhdistyksiä ja urheiluseuroja. Osa kaupungeista on suhtautunut kuitenkin kielteisesti yrittäjien tarjoamaan ruokaan ja jopa kieltänyt tempaukset. Esimerkiksi Naantalissa ja Raisiossa on vedottu vastuisiin ja mahdollisiin allergioihin, mutta myös siihen, ettei kaupunki halua lähteä tavalla tai toisella osapuoleksi kiistaan. Näin, vaikka eväiden pakkaaminen ei kaikissa perheissä tuottanut pelkästään ylimääräistä vaivaa. Ilta-Sanomat kertoo, että vähävaraisia perheitä tukeva avustusjärjestö on saanut parisensataa yhteydenottoa JHL:n lakon vuoksi.

Yrittäjien vastaveto on närkästyttänyt myös politiikan vasemmalla laidalla. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on syyttänyt yrittäjiä lasten käyttämisestä pelinappuloina. Logiikka ontuu tai on vähintäänkin yksisilmäistä. Eivätkö ilman ruokaa jääneet päiväkotilapset ja koululaiset ole JHL:n pelinappuloita?

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on vakuuttanut, että yrittäjät ovat ryhtyneet toimiin omasta aloitteestaan ja ”kyse ei ole järjestön masinoimasta operaatiosta” (IS 22.10.). Yrittäjien intressissä toki on, että hallitus madaltaisi pienten yritysten irtisanomiskynnystä. Ruokatempaukset ovat tuoneet yrittäjille positiivista julkisuutta, mikä huolestuttaa etenkin poliittisen kentän vasemmalla laidalla. Kyse on kaiken hyväntekemisen ohessa toki myös ihmisten mielikuvista ja julkisuuden hallinnasta.

Tästä huolimatta yrittäjien aktiivisuutta on vaikea kritisoida järkiperustein. Kenen mielestä se on huono asia, että lapset saivat – tavalla tai toisella­ – ruokaa päiväkodeissa ja kouluissa? Lapset eivät ole poliittisen kiistan osapuolia eikä valtaosa heistä pysty edes ymmärtämään, mistä siinä on kyse.

Kuvaava on maanantain Ylen tv-uutisissa nähty pätkä toimittajan kysyessä pinkkeihin kurahousuihin pukeutuneelta päiväkotilapselta: ”Tiedätkö, mikä on lakko?”

”Mä näin kyllä siellä metsässä lakkoja, mutta mä en muista, minkälaisia ne oli”, lapsi vastasi.

Ei ole myöskään pahitteeksi, jos alkuviikon lakkoilun ja ”evästuskailun” sivutuotteena kaikille maksuttoman kouluruoan arvostus Suomessa kasvaa.

Satu Schauman Satu Schauman on Nykypäivän ja Verkkouutisten toimittaja.