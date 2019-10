Keskustanuoret vaativat maailmanrauhaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustanuorten mielestä Suomen ja EU:n on otettava näkyvämmin roolia Yhdistyneiden kansakuntien uudistamiseksi.

– Jokaisella on oikeus turvalliseen elämään. Kyse on yksilöistä, mutta taustalla on myös suurempi huoli koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. Suuret globaalit ongelmat – ilmastonmuutos etunenässä – vaativat koko ihmiskunnan yhteistyötä. Meillä ei ole varaa tuhlata resursseja sotimiseen, toteaa keskustanuorten juuri valittu puheenjohtaja Hanna Markkanen tiedotteessa.

Markkanen korostaa, että maailmalla on tällä hetkellä käynnissä kymmenittäin konflikteja ja jokainen niistä on liikaa. Nämä konfliktit ajavat kymmenet miljoonat ihmiset pois kodeistaan ja kotiseuduiltaan.

– Sadat miljoonat lapset joutuvat elämään lapsuutensa konfliktien varjoissa. On myös huolestuttavia merkkejä siitä, että jännitteet maailmalla ovat vain lisääntymään päin. Pelkona on, että yhä uusien ja uusien sukupolvien lapsuus ja nuoruus heitetään hukkaan.

Markkasen mukaan monenkeskisen yhteistyön lisääminen on keino lähteä purkamaan jännitteitä.

Keskustanuorten liittokokous katsoo, että Suomen ja Euroopan unionin on otettava entistä näkyvämmin roolia Yhdistyneiden kansakuntien uudistamiseksi ja kehittämiseksi. Sopimuspohjaista järjestelmää on puolustettava. Se on etenkin Suomen kaltaisten pienten valtioiden turva.

– Vuonna 2017 sotilasmenoihin käytettiin globaalisti arviolta yli 1 700 miljardia dollaria. Kaikessa ulkopoliittisessa toiminnassa on pyrittävä näiden menojen laskemiseen. Jos tästä summasta edes kymmenen prosenttia käytettäisiin metsityshankkeisiin, olisi ilmastonmuutos jo selätetty.

– Nyt on aika laittaa piste järjettömälle asevarustelulle. Jätetään maailma tuleville sukupolville turvallisena paikkana elää, Markkanen toteaa.