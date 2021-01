Keskustaedustaja: Jussi Halla-aho on selityksen velkaa

Kansanedustajan mukaan perussuomalaisten linja on muuttunut.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva Kalli ilmoittaa keskustan vastustavan kotihoidontuen leikkaamista ja poistamista.

Kallin mukaan on käsittämätöntä puhua kotihoidon tuen leikkaamisesta aikana, jolloin Suomen tulisi saada syntyvyys nousuun.

– On ihmeellistä, että kotihoidontuen poistaminen ja perhevapaiden uudistus laajemmin kerta toisensa jälkeen nostetaan esiin työllisyystoimena. Kyse on perhepolitiikasta. Työpaikkojen luomisessa tärkeintä on parantaa yritysten, etenkin työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja madaltaa työllistämisen kynnystä, ei perheiltä leikkaaminen, Kalli sanoo tiedotteessaan.

Äänestäjien kannalta on hänen mukaansa tärkeää, että eri puolueiden linjat asiaan ovat selvillä. Kalli arvioi, että koko oppositio vaikuttaisi olevan valmis leikkaamaan kotihoidontukea.

– Kokoomuksen kanta on ollut pitkään tiedossa, mutta kristillisdemokraattien ja etenkin perussuomalaisten linja ihmetyttää. Puheenjohtaja Timo Soinin aikana he eivät hyväksyneet kotihoidontuen leikkaamista. Nyt linja on ilmeisesti toinen ja siitä on mustaa valkoisella, Kalli sanoo.

– Tästä huolimatta Perussuomalaiset puhuvat nyt päinvastaista. Tämä on juuri sellaista politiikantekoa, jossa tosiasioilla ei ole väliä ja ihmisille puhutaan, mitä sattuu. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on selityksen velkaa perheille ja perussuomalaiset vakavan kysymyksen edessä siinä, jatkavatko he toimintatapoja, jossa sanotaan yhtä ja tehdään toista, Kalli sanoo.