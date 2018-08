Keskusta: Itä-Suomi tarvitsee kasvuohjelman

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan mukaan nopeilla raideyhteyksillä olisi iso merkitys yritysten toiminnalle.

Itä-Suomen kasvuohjelman, rajaseutujen kuntien ja rajanylityspaikkojen kehittämisen tarve nousi esille keskustan työvaliokunnan, eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja ministeriryhmän kokouksessa Imatralla.

Kannanoton mukaan Itä-Suomen kehitys vaatii oman kasvuohjelman ensi vaalikaudella. Itä-Suomen yritystoiminnalle ja ihmisten liikkuvuudelle liikenneyhteydet ovat elintärkeitä hankkeita.

– Tällöin esille nousee Itä-Suomen nopea ratayhteys, joka nopeuttaisi Savon ja Karjalan radan liikenneyhteyksiä. Nopeilla raideyhteyksillä olisi iso merkitys yritysten toiminnalle ja ennen muuta matkailuelinkeinon kehittymiselle, kannanotossa todetaan.

Keskustan mukaan alueellisiin työvoima- ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi on huolehdittava toisen- ja korkea-asteen koulutuksen saavutettavuudesta.

– Korkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyöllä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa on erityinen tehtävä Itä-Suomen elinvoiman vahvistajana ja yritysten uudistumisen tukena.

Kannanotossa todetaan, että rajaseutujen kehittäminen vaatii elinkeinopoliittisia kehittämistoimia, satsauksia infraan, matkailuelinkeinon kehittämistä ja tukemista, yksityishenkilöiden ja yritysten neuvontaa sekä rajaylityspaikkojen kehittämistä.

– Parikkalan rajanylityspaikka itärajalla vaatii kehittämistoimia, jotta sille saadaan kansainvälisen rajanylityspaikan taso ja palvelut. Raja-asemien kehittäminen kasvattaa yritys- ja matkailutuloja ja parantaa työllisyyttä ja tuo näin investoinnit moninkertaisesti takaisin.

Keskustan mukaan esteiden rakentamisen sijasta kanssakäymisen ja kaupan edistäminen on monella tapaa viisaampaa. Siksi raja-asemat ja seudut tarvitsevat uusia kehityspanoksia tulevaisuudessa.

– EU:n tuleva ohjelmakausi on merkittävä alueiden ja rajaseutujen kehittämisen kannalta. Rajaohjelmien rahoituksen taso ja jatkuvuus on turvattava. Niiden avulla on voitava jatkossakin panostaa rajat ylittävien yhteyksien kehittämiseen, rajaturvallisuuteen sekä rajaseutujen kestävän kilpailukyvyn tukemiseen.