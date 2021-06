Keskuskauppakamari: Amerikkalainen Twitter-pelko väistyy

EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet ottivat askelen kohti normaalia, vaikka kaikkia kiistoja ei saatukaan ratkottua yhteisessä huippukokouksessa Brysselissä. Näin arvioi Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.

– Tärkeintä kuitenkin nyt on kauppadiplomatian paluu. Nyt ei tarvitse pelätä jatkuvasti, millaisia kauppasanktioita Eurooppa saa Twitter-viestien välityksellä Amerikasta, Vuori sanoo.

Hän viittaa Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin tapaan hoitaa suhteita liittolaisiin ja kauppakumppaneihin. Nykyinen presidentti Joe Biden on parhaillaan vierailulla Euroopassa, ja hän on tavannut EU-johtajia Brysselissä.

Edellisen kerran Yhdysvaltain presidentti on tavannut EU-johtajia seitsemän vuotta sitten, muistuttaa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Tuolloin presidenttinä istui Barack Obama.

– Maailma on muuttunut dramaattisesti sen jälkeen. Tänään aloitimme uuden, lupaavan luvun yhteisessä historiassamme, kun uudistimme vahvan transatlanttisen suhteemme, von der Leyen kirjoittaa Twitterissä.

EU ja Yhdysvallat muun muassa sopivat viiden vuoden välirauhasta kauppakiistassa, joka koskee kahtalentoyhtiötä, Airbusia ja Boeingia. Osapuolet ovat 17 vuoden ajan syyttäneet toisiaan laittomista valtiontuista yhtiöille. EU ja Yhdysvallat sopivat myös, että ne perustavat kauppa ja teknologia -neuvoston kehittämään sääntely-yhteistyötä. Kauppakiistojen ratkomista varten perustetaan eriyisiä työryhmiä.

Vuori sanoo, että kehitys kulkee hyvään suuntaan, mutta työtä riittää edelleen.

– Valitettavaa oli se, että terästullit lakaistiin erillisen työryhmän selvitettäväksi ja ne rasittavat edelleen suomalaistakin teollisuutta.

🇺🇸🇪🇺 It has been 7 years since a US President came to Brussels for a meeting at the EU's table.

The world has changed dramatically since.

Today we opened a new, promising chapter in our joint history, with a renewed and strong transatlantic partnership. https://t.co/wCGsVk3tER

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2021