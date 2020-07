Nyt liikenteeseen? Näin laki määrää palosammuttimista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joka kolmas ei tunne oikeita tarkastusvälejä.

Moni suomalainen viettää kesää matkailuautoissa, -vaunuissa ja veneessä. Harva kuitenkin tietää, että näissä kaikissa palosammuttimen toimintakunto on joko lailla säädetty tai vakuutuksen velvoittama pakko.

Palosammutin tulee tarkastuttaa aina, jos sitä on vähänkään käytetty. Tarkastus on hyvä tehdä vuoden välein, jos sammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Kodin sisätiloissa pidettäville käsisammuttimille riittää kahden vuoden välein tehty tarkastus, jonka tekee valtuutettu sammutintarkastaja, kertoo LähiTapiolan turvallisuuspäällikkö Sami Sallinen.

– Erityisesti, jos sammutin on ollut talven kylmässä kesämökissä tai ajoneuvossa, on se syytä tarkastuttaa ammattilaisella. Lämpötilan vaihtelun vuoksi sammutin on saattanut menettää painetta, mikä vaikuttaa ratkaisevasti sen toimintakykyyn. Myös veneissä tarkastus tulee tehdä vuosittain kosteuden takia, Sallinen sanoo.

Lain mukaan käsisammutin pitää olla veneessä, jos siinä on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori tai yli 25 kilowatin perämoottori. Matkailuautoissa ja -vaunuissa sammuttimelle ei ole nykyisin lakisääteistä pakkoa, mutta vakuutusyhtiöiden suojeluehtojen mukaan sammutin tulee löytyä.

– Velvoite on maalaisjärjellä hyvin perusteltu, koska matkailuajoneuvoilla liikutaan usein alueilla, joihin pelastusviranomaisten saapuminen saattaa kestää normaalia pidempään. Myös monet leirintäalueet edellyttävät, että matkailuajoneuvoissa on toimiva sammutin, sanoo Sallinen.

Suomessa kotitaloihin ja asuntoihin ei ole pakollista hankkia palosammutinta. Se on kuitenkin hyvä ja edullinen tapa edistää paloturvallisuutta, kun sitä osaa käyttää oikein ja tarkastuttaa tarpeeksi usein.

LähiTapiolan kyselyn mukaan suomalaisista hieman yli puolet kertoo tarkastuttaneensa kotitalouden sammuttimen kuluneen kahden vuoden aikana. 36 prosentilla vastaajista tarkastuksesta on kuitenkin tätä pidempi aika – tai sammutinta ei ole tarkastettu koskaan.

LähiTapiolan kyselyn teetti Kantar TNS ja siihen vastasi 27.3.–2.4.2020 1196 15-74-vuotiasta suomalaista. Heistä noin 600 kertoi kotitaloudesta löytyvän vähintään yhden palosammuttimen. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,9 prosenttiyksikköä.