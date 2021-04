Kauhudokumentti kertoo koronan kaksi suurta opetusta

Diamond Princess osoitti viruksen leviävän ilmassa ja kantajien voivan olla oireettomia.

Loistoristeilijä Diamond Princessin tarina oli reilu vuosi sitten koronapandemian alkuvaiheiden suuri uutinen. Kaakkois-Aasian 16 vuorokauden risteilyn matkustajista ja henkilökunnasta 712 sai tartunnan. Mukana olleet eristettiin pitkäksi aikaa laivalle.

HBO Nordicille tulleessa The Last Cruise -dokumentissa on paljon matkustajien ja henkilökunnan puhelimillaan kuvaamaa materiaalia tapahtumista. Ne etenevät kauhuelokuvan tavoin, kun tartunnan saaneiden määrä kasvaa ja eristys vain jatkuu.

Dokumentin suuri merkitys saattaa olla sen osoittamisessa, miten vähän viruksesta tiedettiin ja miten alkuvaiheen uskomukset esimerkiksi kontaktitartunnoista elävät haitallisina jopa yhä.

Videopätkissä näkyy, miten karanteenin alkamisenkin jälkeen laivan työntekijät laittavat vieretysten ruokaa ilman maskeja ja nukkuvat pienissä yhteishyteissä. Matkustajille pidetään edelleen suuria yhteistilaisuuksia. Maskeja ei ensin ole. Sairastuneita työntekijöitä ei eristetty.

The Last Cruisen puolivälissä on 9. helmikuuta 2020, karanteenia on ollut 19 vuorokautta ja laivalla on todettu 70 tartuntaa. Hytin televisioruutu näyttää Princess Cruisen vastaavan lääkärin Grant Tarlingin puhuvan.

– Tässä on se mitä tiedämme. Virus leviää pääasiassa kontaktissa sairastuneen kanssa, kun hän yskii tai aivastaa. Juuri nyt ei ole todisteita siitä, että virus leviäisi ilmateitse, tohtori Tarling sanoo.

Hän oli traagisesti väärässä.

Hieman myöhemmin dokumentissa laivan toinen lääkäri kertoo, miten lukuisilta miehistön jäseniltä saatiin positiivinen testitulos. He protestoivat ja sanoivat olevansa aivan kunnossa.

– Siten saimme selville, että monet olivat oireettomia kantajia. Nyt se on yleistä tietoa, mutta silloin se ei ollut tiedossa. He eivät tienneet levittävänsä sairautta.

Dokumentin loppu summaa tiedemiesten jättihavainnot, jotka Diamond Princess opetti: COVID-19 levisi ilmateitse ja oireettomien kantajien kautta.

USA:n tautivirasto CDC myöntyi vasta kuukautta myöhemmin suosittelemaan maskeja. Suomessa tähän ei tunnetusti suostuttu koko keväänä.

Vasta yli kaksi kuukautta myöhemmin CDC suositteli oireettomien altistuneiden ihmisten testaamista.