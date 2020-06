Katri Kulmuni: Eläkeiän nosto ja työttömyysturvan joustot käsittelyyn

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matti Vanhasen mukaan hallitusohjelma muuttuu faktisesti, kun sopeutuspäätöksiä tehdään.

Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministerin tehtävät jättäneen Katri Kulmunin mukaan syksyllä on edessä erittäin merkittäviä päätöksiä.

– Syksyn budjettiriihi tulee olemaan monessa mielessä todella poikkeuksellinen piste tälle hallitukselle ja määrittää sitä, kuinka maa tulee menemään eteenpäin, Katri Kulmuni sanoi tiedotustilaisuudessa tänään maanantaina.

Kulmunin mukaan hallituksen pöydälle tulee erittäin vaikeita asioita, joista ei ole edes aloitettu julkista keskustelua. Kulmunin mukaan pelkällä velkavetoisella kasvulla ei luoda uusia työpaikkoja.

– Jotta maa selviää tästä taloustilanteesta, on välttämätöntä, että käsittelyyn tulee niin eläkeiän nosto, työllisyystavoitteen reilu korottaminen kuin työttömyysturvan joustavoittaminen vastaamaan kulloistakin suhdannetta. Koska vain tämänkaltaisilla asioilla me voimme vähentää näivettävien veronkorotusten ja ihmisten arkea surkastuttavien leikkausten tarvetta. Eikä niiltäkään tulla pitkässä juoksussa kokonaan välttymään, joten tuohon riiheen valmistuminen on isänmaalle todella keskeistä nyt, Kulmuni linjasi.

Uudeksi valtiovarainministeriksi nimitettävä eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) totesi, että pääministeri Sanna Marin (sd.) tietysti vastaa hallitusohjelmasta ja sen toteuttamisesta.

– Riippumatta siitä, kirjoitetaanko hallitusohjelma uudelleen, faktisestihan se tietysti muuttuu, kun sopeutuspäätöksiä tehdään, Matti Vanhanen totesi.

Vanhasen mukaan parasta on mennä päätökset edellä ja voi olla, että hallitusohjelmaa kirjoitetaan jälkikäteen uudelleen.

– Päätökset määrittävät sen, mikä hallituksen tarinaksi syntyy, Vanhanen sanoi.

Hallitusyhteistyötä ei käsitelty

Katri Kulmunin mukaan keskustan päättävät elimet eivät käsitelleet tänään hallitusyhteistyötä, kun ne valitsivat ehdokkaansa uudeksi valtiovarainministeriksi.

Kulmunin mukaan on kuitenkin selvää, että koronan myötä vuosi sitten hallitusneuvotteluissa päätetyt asiat menevät monilta osin uusiksi ja ensi vuoden budjettiin valmistautuminen tulee olemaan suuri ponnistus hallitukselle.

– Kuinka pystytään katkaisemaan velkaantumisen nousu. Se tarvitsee päätöksiä, joita ei hallitusohjelmaan ole kirjattu, koska tilanne oli vuosi sitten täydellisen erilainen, Kulmuni sanoi.

Matti Vanhanen kertoi tuntevansa luottoluokittajien toiminnan pääministeriajoiltaan vuosilta 2003–2010. Hänen mukaansa euron jäsenenä Suomen täytyy toimia niin, että korot pysyvät nollassa vuosia eteenpäin.

– Se edellyttää sitä, että meidän julkisen talouden hoito on uskottavaa. Uskottavampaa kuin keskimäärin muilla, Vanhanen linjasi.

Vanhasen mukaan kaikki laskelmat on tehty sen varaan, että Suomen valtionlainojen korko on nolla eikä vuosittain ole miljardien korkomenoja.

– Itse koen, että tämä on yksi tärkeimpiä myös lyhyen tähtäimen tehtäviä ja siihen liittyvät sopeutuspäätökset, Vanhanen sanoi.

Ei voida odottaa vuoteen 2023

Jos Suomi tekee koronakriisin oloissa ensimmäisten joukossa linjaukset ja päätökset siitä, että Suomen pitkän ajan julkisen talouden kestävyys palaa hyväksyttävälle tasolle, sillä pystytään Vanhasen mukaan ”tienaamaan” lähivuosina erittäin paljon.

– En näe mahdolliseksi sitä, että vuoteen 2023 odotettaisiin ja silloin ruvettaisiin kertomaan markkinoille, mitä me rupeamme tekemään. Kyllä tämän täytyy lähteä loppukesän budjettiriihestä, Vanhanen totesi.

Katri Kulmunin mukaan on välttämätöntä, että syksyllä pystytään tekemään talouteen ja työllisyyteen liittyen merkittäviä päätöksiä, jotka eivät ole hallitusohjelmassa. Keskustalle on tärkeää, ettei maa rakennu vain velkavetoiselle kasvulle, vaan uudistuksille.

– Silloin on väistämätöntä, että tämän kriisin jälkeen pystytään tekemään ne uudistukset, josta maassa olisi pitänyt ehkä tehdä jo hyvän sään aikana, vuosikymmeniä sitten, Kulmuni sanoi.

