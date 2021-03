Kapinasta Suomenlahdella sata vuotta – tuhannet ruumiit toivat tautivaaran

Pietarin edustalla oleva Kronstadtin laivastotukikohta oli tasan sata vuotta sitten maailman keskipisteenä. Omat sotilaat nousivat kapinayritykseen uutta neuvosto-Venäjää vastaan.

Merkkipäivän huomioinut Radio Free Europe kertoo, miten taistelujen jälkeen Suomenlahden jäällä olleet tuhannet ruumiit uhkasivat ajautua rannoille. Rajuja pandemioita juuri kokeneen Suomen hallitus pyysi tautivaaran vuoksi siirtämään ne.

V.I. Leniniä auttaneita Kronstadtin merimiehiä oli aiemmin sanottu vallankumouksen ylpeydeksi ja kunniaksi. Muutamassa vuodessa he olivat nyt saaneet tarpeekseen ja julistuksellaan 28.2.1921 vaativat sananvapautta, monipuoluejärjestelmää ja vankien vapauttamista.

Bolsevikkien vastaus tuli pian. He ilmoittivat, että jos sotilaat eivät antaudu välittömästi, heidät ammutaan ”kuin peltopyyt”. Sotilaiden perheenjäseniä otettiin panttivangeiksi.

Lähestyvä kevät pakotti bolsevikkijohtajat hyökkäämään, koska he pelkäsivät jäiden sulamista ja linnoituksen valtauksen muodostumista mahdottomaksi.

Ensimmäisen hyökkäyksen Kronstadtin merimiehet kukistivat ja tuhansia kommunistien sotilaita kaatui. Toiseen hyökkäykseen tultiin jäältä jopa 50 000 miehellä, hiljaisuudessa, yöllä, eri suunnista ja takalinjaan jääneiden salaisen poliisin miesten omia selkään osoittaneiden konekiväärien motivoimina.

Ylivoima oli liian suuri. Kommunistien käsiin linnoituksessa joutuneet teloitettiin. Sama kohtalo odotti tosin myöhemmin myös taistelun neljää kommunistikomentajaa, jotka kaikki Stalin tapatti.

Suomeen pakeni Terijoelle jäätä pitkin noin 8 000 merimiestä. Vajaat 2 000 heistä jäi Suomeen, ja heillä on tuhansia jälkeläisiä. Muut saatiin houkuteltua palaamaan – heidät teloitettiin tai lähetettiin vankileireille.

In Photos: The sailors who stood against Lenin’s Bolsheviks a century ago, and paid a terrible price. https://t.co/MBemmx1wC5

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 28, 2021