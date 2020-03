Päättäjille vaaditaan sähköisiä etäkokouksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajien mukaan fyysisille kokouksille pitää saada vaihtoehtoja.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie vaatii, että kaikissa Suomen kunnissa otetaan nopeasti käyttöön sähköinen päätöksenteko.

Esimerkiksi Oulussa on jo mahdollistettu kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukainen sähköinen kokousmenettely. Monessa muussakin kaupungissa toimet ovat valmistelussa.

Myös Espoossa kaupunginvaltuusto päättää sähköisten kokouksien mahdollistamisesta tänään. Mari-Leena Talvitien mukaan kuntien päätöksenteko olisi nyt turvattava mahdollistamalla etäkokoukset viipymättä kaikissa Suomen kunnissa.

– Jotta päätöksenteko kunnissa toimii, on huolehdittava myös kuntapäättäjien terveydestä. Koronaviruksen leviämisestä johtuen fyysisten kokousten järjestäminen ei ole nyt turvallista. Tästä syystä valtuustojen, kunnanhallitusten ja kuntien muiden toimielinten on siirryttävä kokoustamaan etänä. Etäkokouksista on tehtävä välittömästi tarpeelliset hallinnolliset päätökset, Talvitie sanoo tiedotteessa.

– Kun sähköiset kokoukset ovat mahdollisia, voi kaupungin päätöksenteko jatkua normaalissa rytmissä. Vaikka ihmisten liikkumista on rajoitettu, on tärkeää, että kunnissa tehdään välttämättömiä päätöksiä opetukseen ja terveydenhuoltoon liittyen sekä esimerkiksi kaavoista ja ympäristö- ja rakennusluvista. Toimiva päätöksenteko on yksi keino vähentää mittavien vahinkoja syntymistä kunnan toiminnalle sekä alueen elinkeinoelämälle ja työllisyydelle. Tämä edistää myös kriisistä selviytymistä.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo toteaa Twitterissä, että myös kansanedustajien tulisi hänen mukaansa pystyä työskentelemään etänä. Asia nousi esille maanantaina, kun pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi Suomen jäykän lainsäädännön vaikeuttavan koronaepidemian hidastamista koskevien toimien edistämistä.

– Tämä on täysin totta. Sama pätee myös eduskunnan työskentelyyn. Kun kaikki muut ovat yhteiskunnassa kohta etänä töissä, niin huomenna me kokoonnumme taas niin, että lähes päät kolisevat, Sinuhe Walliheimo toteaa.

– Ehkä lainsäädäntöömme, kuten myös eduskunnan työskentelytavat, pitäisi tuoda 2020- luvulle.

