Kansanedustaja US:lle: Hallituspuolueilla menossa avoin riita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markku Eestilä uskoo jonkun hallituspuolueista vielä ”pettyvän katkerasti”.

Kansanedustaja Markku Eestilä (kok.) uskoo pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen olevan suurten haasteiden edessä. Hän arvioi jonkun hallituspuolueista joutuvan vielä ”pettymään katkerasti”.

– Ilmasto- ja maankäyttöasioissa keskustalla ja vihreillä on jo nyt avoin riita menossa, Eestilä sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Hänen mukaansa hallituksen sisällä tulee olemaan suuria kiistakysymyksiä.

– Vuoden kuluttua me tullaan näkemään, mitä tapahtuu työpaikkakehitykselle, puretaanko jo tehtyjä lupauksia kansalaisille kun rahaa on jaettu mutta sitä ei ole vielä ansaittu, ja sitten on nämä ilmasto- ja maankäyttökysymykset.

Eestilän mukaan hallitus ei tule selviämään haasteista ilman että ”kupla puhkeaa ja joku ottaa takkiinsa”.

– Aika fakiireja ovat, jos ratkaisevat nämä kysymykset niin, että vihreät, demarit ja keskustalaiset ovat tyytyväisiä. Siihen minä en usko.