Kansanedustaja tyrmää susikeskustelun: Lauma vierailee pihoilla ja tappaa eläimiä armotta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuomas Kettunen arvostelee susikeskustelua liian yksipuoliseksi.

Viime päivinä julkisuudessa on käyty runsaasti keskustelua Suomen riistakeskuksen myöntämästä Kuhmossa elävän susilauman kaatoluvasta. Kahdeksan suden lauman ampumispäätöksestä on noussut kohu, ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeus keskeytti perjantaina kannanhoidollisen kaatoluvan täytäntöönpanon.

Kaatoluvan arvostelijoiden mukaan kyseinen syrjäseudulla elävä lauma ei muodosta ihmiselle vaaraa.

Nyt keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen kuvailee susista käytävää keskustelua ”liian yksipuoliseksi”. Kettunen on myös Kuhmon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Uutisoinnissa on kansanedustajan mukaan sivuutettu useita tekijöitä.

– Alueella on ihmisten tekemä haaskaruokintapaikka. Sudet tottuvat erilaisen lihan makuun ja ihmisen hajuun ja näin luontainen arkuus ihmiseen vähenee. Tätä luontokuvaajat eivät halua tuoda julkisuuteen, että tämä lauma kulkee haaskoilla, Kettunen kirjoittaa Twitterissä.

– Alueella on maatila, minkä pihapiirissä susilauma on vieraillut useaan otteeseen viimeisen vuoden aikana. Havaintoja 6–8 suden laumasta. Kyseistä maatilaa pyörittävällä pariskunnalla on alaikäisiä lapsia. Olen jutellut tilan isännän kanssa. Alueen asukkaat ovat turhautuneita.

Kettusen mukaan kyseinen lauma on tappanut viime vuonna useita lampaita paikalliselta lammastilalta. Hän viittaa Kuhmon maataloustoimiston tietoihin.

– Kyseessä ei ole vain kaukainen erämaalauma, joka olisi täynnä sydämiä sulattavia karvaturreja. Nämä sudet vierailevat ihmisten pihoilla ja tappavat pihoista eläimiä armotta. Tällä hetkellä annetaan hyvin yksipuoleinen kuva tästä laumasta, Kettunen arvostelee.

