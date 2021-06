Kansanedustaja ihmettelee: Eikö Suomi kuuntele Viroa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viron pääministeri vetoaa Sanna Mariniin meriliikenteen vapauttamiseksi matkustusrajoituksista.

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra ihmettelee Viron ja Suomen pääministerien kirjeenvaihtoa.

– Voiko todellakin olla niin, että naapurimaamme pääministerin on lähestyttävä hallitustamme avoimella kirjeellä? Vai onko niin, että Viro on pyrkinyt keskusteluun ja hakenut ratkaisua, mutta heitä ei olla kuultu? Miten asia on, pmi @MarinSanna, Kopra kysyy Twitterissä.

Viron pääministeri Kaja Kallas vetosi perjantaina Helsingin Sanomissa Suomen pääministeri Sanna Mariniin (sd.) meriliikenteen vapauttamiseksi matkustusrajoituksista.

– Hyvä Sanna, pyydän, että pääsisimme yhdessä sellaiseen ratkaisuun, jossa Suomessa työskentelevät virolaiset pääsisivät käymään kotimaassaan, Kallas kirjoittaa avoimessa kirjeessä Marinille.

Suomi on avannut työmatkaliikennettä vain lentoteitse. Satamissa työmatkaliikennettä on rajoitettu edelleen merkittävästi osin Viron ja Ruotsin Suomea heikomman koronavirustilanteen ja osin satamien terveysturvallisuuskapasiteetin rajallisuuden takia.

– Sisäministeriö on valmistelemassa jo ensi viikolle hallituksen neuvoteltavaksi esityksen siitä, miten työmatkustusta myös laivoilla ja maarajojen kautta avattaisiin terveysturvallisesti, Marin vastaa Kallakselle kirjallisesti.

