Kansanedustaja Annika Saarikolle: Jakovaraa ei ollut

Rakenteellinen alijäämä on yhä ongelma, sanoo Juhana Vartiainen.

Tuntuva rakenteellinen alijäämä ja kestävyysvaje ovat yhä Suomen haasteita, muistutti kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) Twitterissä sunnuntaina. Viestillään Vartiainen reagoi keskustan puheenjohtajaksi pyrkivän tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) puheisiin jakovarasta.

– Saarikko: ”meidänkin vaaliohjelmamme lähti … talouspoliittisesti erilaisesta linjasta kuin vuonna 2015. Kun työllisiä oli saatu ja velkaa taitettu, niin oli varaa myös jakaa.” No ei ollut. Edelleen tuntuva rakenteellinen alijäämä ja kestävyysvaje!

Saarikko haastaa keskustan istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin Oulun puoluekokouksessa syyskuussa. Saarikon talous- ja työllisyyspoliittisia linjauksia ihmetteli lauantaina kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.), joka epäili keskustan puheenjohtajakisasta muodostuvan linjavaali.

– Keskusta on tähän asti tiukasti vaatinut, että hallitus päättää työllisyystoimista budjettiriihessä. Keskustan nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni on sanonut, että päätöksiä ei voi enää juosta karkuun. Kulmuni on vaatinut hallitukselta toimia työllisyysasteen nostamiseksi.

– Näyttää siltä, että Saarikko on nyt tästä linjasta karkaamassa, Sarkomaa arvioi.

