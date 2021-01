Joe Biden ja Kamala Harris vannoivat virkavalansa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain presidentin ja varapresidentin virkaanastujaisia juhlitaan ilman perinteistä kansanjuhlaa.

Yhdysvaltain 46. presidentti Joseph Robinette Biden Jr. on vannonut virkavalansa Washingtonissa. Virkavalan suoritti korkeimman oikeuden päätuomari John Roberts.

Ennen Bidenia virkavalansa vannoi varapresidentti Kamala Devi Harris.

78-vuotiaasta Joe Bidenista tuli historian vanhin virkaan astuva Yhdysvaltain presidentti. Hän toimi presidentti Barack Obaman varapresidenttinä 2009 – 2017.

Kamala Harris, 56, on nyt virallisesti Yhdysvaltain ensimmäinen naispuolinen varapresidentti. Hän on myös ensimmäinen Yhdysvaltain varapresidentti, joka on tummaihoinen. Harrisin vanhemmat ovat maahanmuuttajia: äiti Intiasta ja isä Jamaikalta.