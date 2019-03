”Kaikki ovat kyllästyneet johonkin sote-malliin, vuodesta toiseen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan palveluihin ei tarvita ylimääräistä hallinnon tasoa eikä ylimääräisiä veroja.

Ilta-Sanomien vaalimessujen tentissä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaili sote-uudistuksen loppuvaiheita.

– Paketti kaatui siksi, että me yritettiin syödä se mammutti kerralla. Siitä tuli niin valtavan kokoinen siitä uudistuksesta, Petteri Orpo kuvaili.

– Minusta se kuvaa hyvin mihin me päädyttiin, että kun minä halusin viedä kokoomuksen tekemään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista, ratkaista sen ongelman että ihmiset ovat jonoissa, niin viimeisenä päivänä ennen sitä kaatumista me keskustelimme siitä ettei vesihuolto maakuntatasolla järjestettynä ole perustuslain mukainen! Kyllä oltiin aika kauas päädytty silloin.

Orpo huomautti toisaalta nyt oltavan tilanteessa, jossa valinnanvapaus näyttää lyöneen itsensä läpi niin keskustan kuin Sdp:nkin puheisiin.

Kokoomusjohtaalta kysyttiin puolueen sote-mallista, josta aiheesta hän puhui tänään aiemmin Verkkouutisissa.

– Verkkouutisissa on ollut tänään hyvä haastattelu. Sitä kannattaa lukea, Petteri Orpo sanoi ”hienosta linjahaastattelusta”.

Juontaja tiukkasi mikä se malli on.

– Kokoomuksen mal… Meillä on itse asiassa… No nyt tulee uutinen. Ei meillä ole mitään ”mallia”. Luulen että kaikki suomalaiset ovat kyllästyneet siihen, että kaikki esittelevät vuodesta toiseen, eduskunnasta toiseen jonkun ”mallin”, Petteri Orpo puuskahti.

– Me halutaan kehittää suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita. Ratkaista perusongelma: että ihmiset ovat sairaana jonossa ja siellä ei tähän päivään mennessä ole kukaan vielä parantunut siellä jonossa.

– Siksi me haluamme kehittää tältä nykyiseltä kuntapohjalta meidän nykyisiä sosiaali- ja terveyspalveluitamme. Ei me tarvita mitään maakuntahallintoa siihen, me ei tarvita ylimääräistä hallinnon tasoa, ei ylimääräisiä veroja. Ja helsinkiläiset saavat itse vaikuttaa omiin palveluihinsa.

Juontaja kysyi ”ei tule hallintotasoja liikaa, eikä tule maakuntaveroa?”.

– Ei tule.

Tästä löytyvässä Verkkouutisten haastattelussa Petteri Orpo kertoi muun muassa, että ”meidän ei kannata yrittää rakentaa yhtä mallia, joka sitten tungettaisiin joka paikkaan Suomessa”.

