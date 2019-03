Kai Mykkänen: Yksi turha este ulkomaisen työvoiman edestä poistettu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkomaalaislain muutoksen myötä saatavuusharkintaa ei enää sovellettaisi kaikkiin jatkolupiin.

Muutoksen myötä henkilön, joka on työskennellyt Suomessa vuoden työntekijän oleskeluluvalla ja vaihtaa työn toiselle ammattialalle, ei tarvitsisi läpikäydä saatavuusharkintaa.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan saatavuusharkinta on yksi konkreettinen este ulkomaisten työvoiman palkkaamisen tiellä. Käytännössä järjestelmä tarkoittaa, että kolmannen maan kansalaisen saa palkata vain, jos tehtävään ei löydy suomalaista tai EU-kansalaista.

– Menettely on usein tarpeeton, sillä työnantajalla on muutenkin helpompaa palkata läheltä, jos se onnistuu. Nyt päästään eroon tilanteista, joissa tänne kotoutunut työntekijä ei voi edetä urallaan vain, koska uusi tehtävä ei läpäise saatavuusharkintaa, ministeri sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön helmikuussa julkaiseman selvityksen mukaan ulkomailta tarvittaisiin 20000 työntekijää vuosittain. Viime vuonna yhteensä 18000 työpaikkaa jäi syntymättä yritysten rekrytointivaikeuksien vuoksi.

– Työlupajärjestelmää on sujuvoitettava. Prosessien tulee olla selkeitä, nopeita ja läpinäkyviä. Yritysten on pystyttävä helposti hahmottamaan, mitä ulkomaisen työvoiman palkkaaminen vaatii ja päätökset on saatava nopeammin, toteaa Mykkänen.

Kokoomus on linjannut, että seuraavan hallituskauden aikana olisi luovuttava saatavuusharkinnasta kokonaan. Menettely lisää byrokratiaa ja viivästyttää työvoiman saantia.

Työelämän pelisäännöistä ja reunaehdoista Mykkäsen mukaan ei silti tarvitse tinkiä.

– Keventämällä etukäteisvalvontaa voidaan siirtää paukkuja työpaikoilla tehtäviin tarkastuksiin ja valvontaan. Työlupaa haettaessa varmistettaisiin edelleen, että kyse on aidosta työpaikasta ja että työsopimus vastaa työehtosopimuksia.