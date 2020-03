Kai Mykkänen Kreikan tilanteesta: Peli vihellettävä poikki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja korostaa, että kyse on Turkin painostusyrityksestä.

Kokoomuksen kansanedustaja ja viime vaalikaudella sisäministerinä toiminut Kai Mykkänen katsoo, että tilanne Kreikan rajoilla on poikkeuksellinen. Kyse on Turkin painostusyrityksestä eikä spontaanista hädänalaisten ihmisten pyrkimyksistä hakea turvapaikkaa.

– Peli pitää voida viheltää poikki, kun naapuri käyttää ihmisten eteenpäin työntämistä painostuksen välineenä ja siitähän tässä on kysymys. Tämä ei ole spontaania hädänalaisten ihmisten hakeutumista, vaan Turkki mitä ilmeisimmin työntää erityisesti pitkään Turkissa olleita afgaaneja ja irakilaisia Kreikan rajoille, Mykkänen sanoo Verkkouutisille.

– Jos ei edes poikkeustilanteissa voitaisi rajoittaa turvapaikanhakua, se antaisi tässä tapauksessa kaikki kortit (Recep Tayyip) Erdoganin käsiin. Voi olla, että jossain toisessa tilanteessa antaisi kortit (Vladimir) Putinin käsiin.

Mykkäsen mukaan ”on ihan selvä asia, ettei Kreikka pysty kaikkia Turkista tulossa olevia ihmisiä auttamaan eikä myöskään EU pysty ottamaan heitä alueelleen”.

– Minusta vaikuttaa hyvältä ratkaisulta, että Kreikka ilmoittaa nyt tällaisesta kuukauden keskeytyksestä (turvapaikkahakemusten vastaanottamisessa), mikä toivottavasti saa painostuksen menettämään tehonsa.

Mykkänen toivoo, että kun EU:n sisäministerit ovat parhaillaan koolla Brysselissä, sieltä annetaan selvä tuki Kreikalle paitsi rajan vartioinnissa myös siinä, että kyseessä on poikkeustilanne.

– Kyse on painostusyrityksestä, joka ei vastaa normaalia turvapaikanhakutilannetta ja tällöin pitäisi EU:ssa voida käyttää myös tällaista poikkeuksellista keskeyttämiskeinoa.

Mykkäsen mielestä vallitsevassa tilanteessa ei pitäisi voida vedota liian tiukasti kansainvälisiin sopimuksiin.

– Tällaisessa tilanteessa on ilmeisesti mahdollista tulkita myös YK:n kansainvälistä sopimustakin niin, että siellä on poikkeusmahdollisuuksia kansallisen turvallisuuden vaarantuessa. En ole tilanteen päällä oleva juristi, mutta tämä on varmasti se kysymys, tullaanko tätä tulkitsemaan kansallisen turvallisuuden vaarantumistilanteena, jolloin Kreikalla olisi kansainvälisoikeudellinen peruste tehdä tällainen poikkeus vai tullaanko väittämään, että tässä rikotaan YK:n pakolaisyleissopimusta.

– Tähän olisi hyvä saada selvyys, ettei pakolaissopimus väänny tällaisen painostuksen välineeksi. Miten poikkeustulkintoja voitaisiin käyttää, jotta tällaiset painostuskeinot voitaisiin tyrehdyttää.