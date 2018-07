Jussi Halla-aho: Yliopistolla saa äänestää kumpaa vaan, vihreitä tai vasemmistoliittoa

PS:n puheenjohtajan mukaan ajatus yliopiston tehtävästä on muuttunut radikaalisti.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho kirjoittaa Facebookissa, että yliopistomaailmassa hänen puoluettaan vihataan varsin laajasti.

– Perimmäisenä syynä tietysti on vanha ja syvään juurtunut vasemmistolainen eetos. Yliopistolla ”moniarvoisuus” tarkoittaa sitä, että niin vihreiden kuin vasemmistoliiton äänestäminen on aivan sallittua. Kokoomuslaisuus saa jo kulmakarvat nousemaan, Jussi Halla-aho toteaa.

Hänen mielestään ”suomalainen yliopisto luotiin tuottamaan suomenkielistä sivistyneistöä suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Sillä kiinnitettiin Suomi ja Suomen kansa sekä länsimaisen sivistyksen jatkumoon että sivistyskansojen yhteisöön”.

Humanistiset aineet kuten harvinaiset kielet nähtiin Halla-ahon mukaan osoitukseksi kansakunnan korkeasta sivistystasosta. Viime vuosina ajatus korkeakoululaitoksen tehtävä on muuttunut radikaalisti.

– Tärkeää tuntuu olevan tarjota ilmaista tai puoli-ilmaista englanninkielistä opetusta ulkomaalaisille, jotta nämä voivat valmistuttuaan lähteä tutkintoineen jonnekin, missä osaamisestaan saa paremman hinnan (ja missä voi työllistyä englannin kielellä). Tärkeää on myös tuottaa tieteen kaapuun puettua poliittista propagandaa (kuten ”sukupuolentutkimus” ja ”rasismitutkimus”), jolla ei ole sen paremmin kaupallisia sovelluksia kuin sivistyksellistäkään arvoa.

Halla-ahon mukaan käynnissä on systemaattinen suomen kielen alasajo.

– Toissa vuonna Helsingin yliopistossa lopetettiin japanin kielen professuuri. Viime vuonna aloitettiin somalin kielen opetus. Tarjolla on opintolinja sekä äidinkielisille puhujille että ei-äidinkielisille. Nähtäväksi jää, millaisen suosion oppiaine saavuttaa, mutta minun on vähän vaikea nähdä, millä tavalla on julkisesti rahoitetun suomalaisen yliopiston tehtävä opettaa somalin kieltä somaleille. Ehkä tarkoitus on tuottaa ”akateemisia menestystarinoita” tarinankerronnan tarpeisiin.

Hän ottaa kantaa Helsingin yliopiston tiedotteeseen aloittaa islamilaisen teologian opetus.

– Tavoitteena on auttaa meitä suomalaisia ymmärtämään paremmin Suomeen ehdoin tahdoin synnytettyä islamilaista vähemmistöä sekä tietysti estää viimeksimainittua radikalisoitumasta. Islamilaisen teologian lehtoraatti auttaa meitä ymmärtämään mm. sen, että sharia merkitsee ”polkua, joka johtaa vesilähteelle”. Sitten meitä ei enää pelota, kun jihadisti vaatii shariaa.