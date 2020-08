Juhana Vartiainen: Vetoaminen on voimatonta, Li Andersson

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen pitää opetusministeri Li Anderssonin (vas.) tiistaina kunnille esittämää vetoomusta voimattomana.

Hän viittaa opetusministerin Ylellä esittämään toiveeseen, jonka mukaan kunnat eivät saisi lomauttaa varhaiskasvatuksen työntekijöitä ja opettajia kunnissa. Opetusalan järjestö OAJ:n mukaan ainakin 19 kunnassa lomautuksia on suunnitteilla, koska korona on ajanut kunnat pahoihin talousvaikeuksiin.

– Vetoaminen on voimatonta, @liandersson, Juhana Vartiainen toteaa Twitterissä.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan oikeasti vaikuttavaa olisi nostaa työllisten määrää, jotta kuntien ja valtion resursseja saataisiin pysyvästi lisättyä. Vartiainen toteaa, että tämä taas edellyttäisi työllisyysuudistuksia.

– Muuten julkisen talouden heikkous jatkuu ja jatkuu – koronasta riippumatta, Vartiainen sanoo.

Opetusministeri Li Andersson kommentoi Vartiaiselle, että ”työllisyysuudistukset tuskin ehtivät vaikuttaa kuntien tämän syksyn lomautussuunnitelmiin”. Hänen mukaansa kuntapäättäjillä on iso vastuu siitä, miten syntyneeseen oppimis- ja hyvinvointivajeeseen vastataan.

Vartiaisen mukaan kyse on siitä, mitä olisi jo pitänyt tehdä.

– Kyllä kunnissakin osataan tehdä eteenpäinkatsovia päätöksiä. Eikä tällaisessa uppoavassa julkistaloudessa oltaisi jos olisi työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa uudistettu – muiden pohjoismaiden malliin, Vartiainen toteaa.

Andersson kysyy Vartiaiselta, ”uskot, että koronakriisi ei olisi iskenyt jos oltaisiin tehty enemmän työmarkkinauudistuksia? Ok”.

– Höpsis, etkä kysy tosissasi, kokoomusedustaja vastaa.

– Eihän julkisen sektorin velkaantuminen tilapäisen epidemian vuoksi ole minkäänlainen ongelma – jos julkistalouden näkymä on muuten vahva. Mutta me olimme hitaasti matkalla julkistalouden konkurssiin jo ennen koronaa, hän sanoo.

