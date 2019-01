Joka neljäs saa tämän vakavan sairauden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maailmanlaajuinen selvitys osoittaa, että arviolta joka neljäs aikuinen sairastuu elämänsä aikana aivoverenkiertohäiriöön.

Tutkimus kattaa 195 maata eri puolilta maailmaa. Sen tulokset osoittavat sairastumisriskin suurimmaksi Itä-Aasiassa sekä Keski- ja Etelä-Euroopassa, missä 30–40 prosenttia aikuisista sairastuu johonkin aivoverenkiertohäiriöön elämänsä aikana.

Riskimaita olivat varsinkin Kiina, Latvia, Romania, Bulgaria ja monet entisen Jugoslavian maat.

Vähiten aivoverenkiertohäiriöitä on Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, mikä todennäköisesti johtuu muista sairauksista aiheutuvasta kuolleisuudesta. Tämän takia aivoverenkiertohäiriöt eivät ehdi näkyä tilastoissa.

Selvityksen mukaan aivoverenkiertohäiriöt ovat myös yleistyneet maailmanlaajuisesti. Vuonna 1990 niihin sairastui arviolta 23 prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2016.

Suomessa vuosittain noin 24 000 henkilöä sairastuu ja 45 00 menehtyy aivoverenkiertohäiriöön.

Sairastumisia voi ehkäistä terveellisillä elintavoilla. Savuttomuus, liikunta, terveellinen ja monipuolinen ruokavalio, liikakilojen välttäminen sekä kohtuullisuus alkoholin käytössä pienentävät sairastumisriskiä. Myös kohonneen verenpaineen ja kolesteroliarvojen hoitaminen ehkäisee sairastumisia.

Tutkimus on julkaistu New England Journal of Medicine-tiedelehdessä ja siitä kertoi Uutispalvelu Duodecim.