Joka kymmenes nuori mies vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta

Työttömyys, työkyvyttömyys ja sairastaminen heikentävät nuorten siirtymistä työelämään.

Näiden nuorten ansiotulot työuralta jäävät pieniksi, mikä näkyy myöhemmin heikompana eläketurvana, ilmenee tuoreesta Janne Salosen väitöskirjasta.

Hän arvioi väitöskirjassaan uusien tilastollisten menetelmien hyödyntämistä eläketurvan tutkimuksessa. Salonen havaitsi, että lähes 12 prosenttia vuonna 1987 syntyneistä miehistä on ajautumassa työmarkkinoiden ulkopuolelle pysyvästi.

– Analyysi paljasti, että osalla heistä on huomattavasti heikompi työllisyystilanne kuin ikätovereillaan. Yhdessä nuorten miesten ryhmässä jopa kahdeksan kymmenestä oli täysi-ikäistyttyään työttömänä. Toisessa ryhmässä taas enemmistö oli työelämän ulkopuolella sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi, hän kertoo väitöstiedotteessaan.

Nuorten kiinnittyminen työmarkkinoille muuttuu ajan kuluessa. Pitkäaikainen poissaolo työmarkkinoilta johtaa kuitenkin yleensä nuorten vaihtoehtojen kaventumiseen. Lisäksi heidän ansiotulonsa jäävät heikoiksi. Tämä näkyy aikanaan nuorten eläketurvassakin.

– Mitä suuremmat arvet nuori saa työmarkkinoilta, sitä pienemmäksi jää hänen eläkkeensä. Onneksi valtaosa tästä ikäluokasta on löytänyt paikkansa työmarkkinoilta, Salonen tiivistää.

Salosen tutkimusaineisto koostuu 30 000 vuonna 1987 syntyneen miehen rekisteritiedoista, joista ilmenee miesten ansio-, opiskelu-, sairaus- ja perhetiedot. Tiedot kuvaavat nuorten miesten elämäntilannetta vuosina 2005 ja 2013. Tiedot ovat peräisin Eläketurvakeskuksen rekistereistä.

Salosen soveltama trajektorianalyysi on tilastotieteellinen menetelmä, joka soveltuu pitkittäisaineiston analysointiin ja sitä on käytetty monilla eri tieteenaloilla. Trajektorianalyysin keskeinen idea on löytää tutkittavasta jakaumasta mahdolliset piilevät osajakaumat.

– Trajektorianalyysin voisi olla hyödyllinen eläkepolitiikan arvioinnissa, koska sillä voidaan yksinkertaisesti kuvata väestön osaryhmiä sekä testata laskentamalleja, Salonen kuvailee menetelmää.

Nuorten miesten elämänpolkujen lisäksi Salonen tarkastelee väitöskirjassaan tilastollisen menetelmien käyttöä yrittäjien eläkevakuuttamisen tutkimisessa sekä Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallissa.

YTM Janne Salosen väitöskirja New methods in pension evaluation. Applications of trajectory analysis and dynamic microsimulation tarkastetaan Tampereen yliopistossa 28. elokuuta.