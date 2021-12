Johtaisiko konflikti uuteen Afganistanin painajaiseen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mark Galeottin mukaan Venäjä saattaa vielä perääntyä.

Vladimir Putin on viime kädessä pragmaatikko, joka ymmärtää, että Ukrainassa aloitetun sodan hinta on Venäjälle liian kallis maksettavaksi. Näin arvioi tunnettu Venäjä-tutkija Mark Galeotti The Spectatorin kolumnissaan.

Venäjä on viime viikkojen aikana keskittänyt runsaasti joukkoja ja kalustoa Ukrainan rajalle. Lännessä on pelätty Venäjän suunnittelevan laajamittaista hyökkäystä, ja maata on useaan otteeseen varoitettu ryhtymästä sotilaallisiin toimiin Ukrainassa.

Galeottin mukaan sapelinkalistelussa saattaa kuitenkin olla kyse Venäjän suurvalta-aseman turvaamisesta ja myönnytysten esiin pakottamisesta länneltä ja Ukrainalta. Mikäli Kremlissä todella pohditaan vakavasti sodan vaihtoehtoa, eivät vaihtehdot Galeottin mukaan näytä Venäjän kannalta hääppöisiltä. Konflikti voisi pahimmillaan johtaa jopa Neuvostoliiton Afganistanin painajaisen toistumiseen.

Aluksi Venäjä olisi taistelukentillä ylivoimainen, Galeotti arvioi. Laaja hyökkäys Ukrainaan olisi ”modernia salamasotaa suuressa mittakaavassa”, sillä Venäjä on viime vuosina uudistanut asevoimiaan. Ukraina suostuu kaikesta huolimatta tuskin nopeaan rauhaan, ja tästä Venäjän ongelmat alkavat, Galeotti kirjoittaa.

Miehitettyjen alueiden turvaamiseksi Venäjä joutuisi sitomaan Ukrainaan runsaasti joukkoja, Galeotti muistuttaa.

– Kotiin saapuisi jatkuvasti kaatuneita ja haavoittuneita, aikana, jolloin Venäjän väestö on muutenkin turhautunut. (Tuoreimpien mielipidekyselyjen mukaan vain 32 prosenttia äänestäisi Putinia). Kansainväliset pakotteet aiheuttavat tuskaa. Ja minkä takia?

Kun Neuvostoliitto vuonna 1979 päätti hyökätä Afganistaniin, Galeotti kirjoittaa, oli pääesikunta tietoinen siitä, että maan väestön nujertaminen olisi lähes mahdoton tehtävä. Puolustusministeri vakuutti kuitenkin Neuvostoliiton johtaja Leonid Brezhneville sodan olevan ohi puolessa vuodessa, kieltäytyen paljastamasta epämiellyttävää totuutta.

– Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on Putinin läheinen liittolainen, mutta ei sokea kätyri. Kaikesta päätellen hän suhtautui nihkeästi Krimin miehittämiseen vuonna 2014. Armeija näyttää luottavan siihen että hän – vaikkakin varovaisesti – välittää pomolleen realistisia arvioita, Galeotti kirjoittaa.

– Vaikka Putin tällä hetkellä suunnittelisikin sotaa, voi hän vielä muuttaa mieltään, etenkin jos hänen lähipiirinsä on rehellinen seurausten suhteen, hän arvioi.